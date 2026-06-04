МЧС предупредило о дожде и грозе в Московской области в четверг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Московской области в четверг местами ожидаются кратковременный дождь и гроза с сохранением до 21:00 мск.
- МЧС России призывает жителей Московской области быть бдительными и соблюдать правила безопасности при грозе с порывами ветра до 15 м/с.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь и гроза ожидаются местами в Московской области в четверг с сохранением до 21.00 мск, сообщили в подмосковном главке МЧС РФ.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21.00 мск 4 июня местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15м/с", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
В главке МЧС призвали жителей Московской области быть бдительными и соблюдать правила безопасности.