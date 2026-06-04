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МЧС предупредило о дожде и грозе в Московской области в четверг - РИА Новости, 04.06.2026
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13:33 04.06.2026
МЧС предупредило о дожде и грозе в Московской области в четверг

МЧС: кратковременный дождь и гроза ожидаются в Московской области в четверг

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Московской области в четверг местами ожидаются кратковременный дождь и гроза с сохранением до 21:00 мск.
  • МЧС России призывает жителей Московской области быть бдительными и соблюдать правила безопасности при грозе с порывами ветра до 15 м/с.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь и гроза ожидаются местами в Московской области в четверг с сохранением до 21.00 мск, сообщили в подмосковном главке МЧС РФ.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21.00 мск 4 июня местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15м/с", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
В главке МЧС призвали жителей Московской области быть бдительными и соблюдать правила безопасности.
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Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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