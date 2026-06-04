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Мазепин: Дегтяреву достался сложный этап, но он сумел объединить всех - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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13:21 04.06.2026
Мазепин: Дегтяреву достался сложный этап, но он сумел объединить всех

Мазепин: Дегтяреву достался сложный этап, но он сумел объединить всех в РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин
Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что Михаил Дегтярев сумел объединить различные спортивные структуры в единое целое.
  • Российские федерации по различным видам спорта после начала в 2022 году СВО были отстранены от участия в международных соревнованиях, но в последнее время международные федерации снимают санкции.
  • Мазепин выразил надежду на успешное возвращение российских спортсменов на международные соревнования и желание участвовать в Олимпиаде с целью победы, а не просто участия.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что министру спорта страны и президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Михаилу Дегтяреву достался сложный этап работы по восстановлению позиций различных федераций на международном уровне, но чиновник сумел объединить все необходимые структуры в единое целое.
Российские федерации по различным видам спорта после начала в 2022 году СВО были отстранены от участия в международных соревнованиях. В последнее время международные федерации одна за одной снимают санкции, допуская участие россиян в турнирах с флагом и с гимном.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Дегтярев назвал главную проблему России перед Олимпиадой-2028
Вчера, 12:01
"Михаил Владимирович (Дегтярев) любит спорт, ему достался очень сложный этап, когда мы были разобщены, он это все смог собрать. Может, эта работа отчасти не видна, а видна у других, но он переживает, я благодарен ему за поддержку федераций. У многих получилось открыть двери для наших спортсменов, надеюсь, скоро получится успех. На Олимпиаду мы хотим поехать, но не просто участниками. Тезис, что главное участие, мы не разделяем, мы хотим ехать и побеждать", - сказал Мазепин, выступая на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Вчера, 13:08
 
СпортДмитрий МазепинМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)
 
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