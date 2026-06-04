Мазепин: Дегтяреву достался сложный этап, но он сумел объединить всех

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости . Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что министру спорта страны и президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Михаилу Дегтяреву достался сложный этап работы по восстановлению позиций различных федераций на международном уровне, но чиновник сумел объединить все необходимые структуры в единое целое.

Российские федерации по различным видам спорта после начала в 2022 году СВО были отстранены от участия в международных соревнованиях. В последнее время международные федерации одна за одной снимают санкции, допуская участие россиян в турнирах с флагом и с гимном.