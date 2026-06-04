Мазепин заявил, что решение World Aquatics ускорит допуск всей России

Краткий пересказ от РИА ИИ World Aquatics объявила о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство.

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что юристы называют это решение прецедентом.

Он выразил надежду на то, что многие российские спортсмены выступят на Олимпиаде.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о полноценном допуске россиян по мнению юристов является прецедентом и открывает двери всем организациям, которые по-прежнему находятся под ограничениями.

В апреле бюро World Aquatics объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство.

"Я горжусь двумя фактами: что нас восстановили с флагом и гимном, и что первый командный вид, водное поло, допущен без ограничений. Все, что мы делаем, помогает другим федерациям открывать двери, говорить: почему водным видам можно, а нам нет? Юристы называют это прецедентом. Мы все хотим быть на Олимпиаде, как спортсмены, болельщики и руководители федераций, прикладываем максимальные усилия, чтобы там оказаться. Самое дорогое - это медали. Хотел бы, чтобы после 2028 года здесь сидели многие наши спортсмены, которые выступят прекрасно на Олимпиаде", - заявил Мазепин на сессии "Навстречу Олимпиаде-2028" в рамках ПМЭФ.