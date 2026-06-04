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Мазепин заявил, что решение World Aquatics ускорит допуск всей России - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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11:42 04.06.2026 (обновлено: 12:15 04.06.2026)
Мазепин заявил, что решение World Aquatics ускорит допуск всей России

Мазепин: юристы называют решение World Aquatics о допуске россиян прецедентом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин
Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • World Aquatics объявила о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство.
  • Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что юристы называют это решение прецедентом.
  • Он выразил надежду на то, что многие российские спортсмены выступят на Олимпиаде.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о полноценном допуске россиян по мнению юристов является прецедентом и открывает двери всем организациям, которые по-прежнему находятся под ограничениями.
В апреле бюро World Aquatics объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство.
"Я горжусь двумя фактами: что нас восстановили с флагом и гимном, и что первый командный вид, водное поло, допущен без ограничений. Все, что мы делаем, помогает другим федерациям открывать двери, говорить: почему водным видам можно, а нам нет? Юристы называют это прецедентом. Мы все хотим быть на Олимпиаде, как спортсмены, болельщики и руководители федераций, прикладываем максимальные усилия, чтобы там оказаться. Самое дорогое - это медали. Хотел бы, чтобы после 2028 года здесь сидели многие наши спортсмены, которые выступят прекрасно на Олимпиаде", - заявил Мазепин на сессии "Навстречу Олимпиаде-2028" в рамках ПМЭФ.
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СпортДмитрий Мазепин
 
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