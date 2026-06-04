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Мантуров поднялся на борт самолета Ил-114-300 - РИА Новости, 04.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
19:15 04.06.2026
Мантуров поднялся на борт самолета Ил-114-300

Мантуров осмотрел пассажирский Ил-114-300, поднялся на борт и прошелся по салону

© РИА Новости / Нина Паршина | Перейти в медиабанкНовый российский самолет Ил-114-300 в Санкт-Петербурге
Новый российский самолет Ил-114-300 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Нина Паршина
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Новый российский самолет Ил-114-300 в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мантуров осмотрел пассажирский самолет Ил-114-300 в рамках ПМЭФ.
  • Ил-114-300 — модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, которая должна заменить устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства ATR72 и Bombardier Dash 8 на внутренних авиалиниях.
  • Мантуров отметил высокий уровень комфорта Ил-114-300 и сообщил, что сертификация самолета ожидается на днях.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках ПМЭФ осмотрел пассажирский самолет Ил-114-300, поднялся на борт и прошелся по салону, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех").
Ил-114-300 - модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Он должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Самолет Ил-114-300 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Самолет Ил-114-300 прилетел в Петербург для участия в ПМЭФ
2 июня, 23:08
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"Первый заместитель председателя правительства РФДенис Мантуров осмотрел самолет Ил-114-300, который экспонируется в аэропорту "Пулково" в рамках Петербургского международного экономического форума. Вице-премьер поднялся на борт самолета, прошелся по салону и отметил высокий уровень комфорта Ил-114-300 для данного класса самолетов", - говорится в сообщении ОАК.

Ранее в четверг Мантуров сообщил, что сертификация Ил-114-300 ожидается на днях.
В мае глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью РИА Новости заявил, что летно-технические характеристики Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги. В апреле замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков говорил, что первые три борта планируется передать заказчику до конца текущего года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Опытный образец регионального самолета Ил-114-300 во время первого зарубежного демонстрационного полета на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026 - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Региональный самолет Ил-114-300 представят на ПМЭФ
22 мая, 19:24
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияФранцияКанадаДенис МантуровАнтон АлихановОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РостехИл-114-300Ан-24
 
 
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