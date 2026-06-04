Мантуров поднялся на борт самолета Ил-114-300

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мантуров осмотрел пассажирский самолет Ил-114-300 в рамках ПМЭФ.
- Ил-114-300 — модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, которая должна заменить устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства ATR72 и Bombardier Dash 8 на внутренних авиалиниях.
- Мантуров отметил высокий уровень комфорта Ил-114-300 и сообщил, что сертификация самолета ожидается на днях.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках ПМЭФ осмотрел пассажирский самолет Ил-114-300, поднялся на борт и прошелся по салону, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех").
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"Первый заместитель председателя правительства РФДенис Мантуров осмотрел самолет Ил-114-300, который экспонируется в аэропорту "Пулково" в рамках Петербургского международного экономического форума. Вице-премьер поднялся на борт самолета, прошелся по салону и отметил высокий уровень комфорта Ил-114-300 для данного класса самолетов", - говорится в сообщении ОАК.
Ранее в четверг Мантуров сообщил, что сертификация Ил-114-300 ожидается на днях.
В мае глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью РИА Новости заявил, что летно-технические характеристики Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги. В апреле замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков говорил, что первые три борта планируется передать заказчику до конца текущего года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Региональный самолет Ил-114-300 представят на ПМЭФ
22 мая, 19:24