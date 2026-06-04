Мантуров поднялся на борт самолета Ил-114-300

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"Первый заместитель председателя правительства РФДенис Мантуров осмотрел самолет Ил-114-300, который экспонируется в аэропорту "Пулково" в рамках Петербургского международного экономического форума. Вице-премьер поднялся на борт самолета, прошелся по салону и отметил высокий уровень комфорта Ил-114-300 для данного класса самолетов", - говорится в сообщении ОАК.