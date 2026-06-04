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Мантуров рассказал о судьбе оставленных иностранцами автозаводов в России - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:23 04.06.2026
Мантуров рассказал о судьбе оставленных иностранцами автозаводов в России

Мантуров: все оставленные иностранцами автозаводы в России нашли новых партнеров

© Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга РФ Денис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга РФ
Денис Мантуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что все оставленные иностранцами автомобильные заводы в России нашли новых индустриальных партнеров.
  • На заводе в Шушарах, ранее принадлежащем Toyota, запустили производство автомобилей нового бренда Senat.
  • "АГР Холдинг" готовится к выпуску машин под марками Jeland и Tenet на бывших заводах Hyundai и General Motors, а также реорганизовал производство на калужской площадке, ранее принадлежавшей Volkswagen.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Все оставленные иностранцами автомобильные заводы в России нашли новых индустриальных партнеров, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
"В целом у нас все площадки по стране нашли своих стратегических партнеров", - сказал он на площадке ПМЭФ-2026 в рамках запуска первого производства в стране премиальных автомобилей Senat.
Денис Мантуров во время презентации автомобиля AURUS Senat на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Мантуров запустил производство автомобилей Senat 900
Вчера, 11:48
Ранее в четверг первый вице-премьер принял участие в запуске производства автомобилей нового бренда Senat на заводе в Шушарах, который ранее принадлежал японскому концерну Toyota.
Также в стране ведется работа по перезапуску заводов в Сестрорецке и Шушарах, принадлежавших Hyundai и General Motors. Сейчас на них "АГР Холдингом" готовится выпуск машин под марками Jeland и Tenet.
АГР совместно с китайской Defetoo также реорганизовал производство на калужской площадке, принадлежавшей ранее Volkswagen.
В свою очередь, компания "Производство легковых автомобилей" готовится к выпуску кроссоверов и седанов Volga в Нижнем Новгороде, где собирались Volkswagen и Skoda.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Сальто робота, русская тройка и национальная музыка. Первый день работы ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Сальто робота и русская тройка. Первый день работы ПМЭФ
3 июня, 20:04
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияСестрорецкНижний НовгородДенис МантуровVolkswagen GroupGeneral MotorsАГР
 
 
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