Мантуров рассказал о судьбе оставленных иностранцами автозаводов в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что все оставленные иностранцами автомобильные заводы в России нашли новых индустриальных партнеров.

На заводе в Шушарах, ранее принадлежащем Toyota, запустили производство автомобилей нового бренда Senat.

"АГР Холдинг" готовится к выпуску машин под марками Jeland и Tenet на бывших заводах Hyundai и General Motors, а также реорганизовал производство на калужской площадке, ранее принадлежавшей Volkswagen.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Все оставленные иностранцами автомобильные заводы в России нашли новых индустриальных партнеров, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"В целом у нас все площадки по стране нашли своих стратегических партнеров", - сказал он на площадке ПМЭФ-2026 в рамках запуска первого производства в стране премиальных автомобилей Senat.

Ранее в четверг первый вице-премьер принял участие в запуске производства автомобилей нового бренда Senat на заводе в Шушарах, который ранее принадлежал японскому концерну Toyota.

Также в стране ведется работа по перезапуску заводов в Сестрорецке и Шушарах, принадлежавших Hyundai и General Motors . Сейчас на них "АГР Холдингом" готовится выпуск машин под марками Jeland и Tenet.

АГР совместно с китайской Defetoo также реорганизовал производство на калужской площадке, принадлежавшей ранее Volkswagen

В свою очередь, компания "Производство легковых автомобилей" готовится к выпуску кроссоверов и седанов Volga в Нижнем Новгороде , где собирались Volkswagen и Skoda.