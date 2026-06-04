Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый вице-премьер Денис Мантуров запустил производство автомобилей Senat 900 на бывшем заводе Toyota в Шушарах в рамках ПМЭФ.
- Senat 900 — это полноприводный седан с трехлитровым бензиновым двигателем мощностью 326 лошадиных сил.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках ПМЭФ запустил производство автомобилей Senat 900 на заводе в Шушарах, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль будет выпускаться в Шушарах на бывшем заводе японского концерна Toyota компанией "СЗПК".
Senat 900 - это полноприводный седан длиной 5,14 метра, шириной 1,9 метра и высотой 1,5 метра. Автомобиль будет оснащаться трехлитровым бензиновым двигателем типа "V-образная шестерка", его мощность составляет 326 лошадиных сил, а крутящий момент - 450 ньютон-метров.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.