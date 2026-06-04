Рейтинг@Mail.ru
Мантуров запустил производство автомобилей Senat 900 - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
11:48 04.06.2026 (обновлено: 12:45 04.06.2026)
Мантуров запустил производство автомобилей Senat 900

Мантуров в рамках ПМЭФ запустил производство автомобилей Senat 900 в Шушарах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДенис Мантуров во время презентации автомобиля AURUS Senat на ПМЭФ-2026
Денис Мантуров во время презентации автомобиля AURUS Senat на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый вице-премьер Денис Мантуров запустил производство автомобилей Senat 900 на бывшем заводе Toyota в Шушарах в рамках ПМЭФ.
  • Senat 900 — это полноприводный седан с трехлитровым бензиновым двигателем мощностью 326 лошадиных сил.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках ПМЭФ запустил производство автомобилей Senat 900 на заводе в Шушарах, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль будет выпускаться в Шушарах на бывшем заводе японского концерна Toyota компанией "СЗПК".
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

Презентация AURUS Senat 900

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 6

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 6

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 6

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 6

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 6

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 6

Презентация AURUS Senat на ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 6
Senat 900 - это полноприводный седан длиной 5,14 метра, шириной 1,9 метра и высотой 1,5 метра. Автомобиль будет оснащаться трехлитровым бензиновым двигателем типа "V-образная шестерка", его мощность составляет 326 лошадиных сил, а крутящий момент - 450 ньютон-метров.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Китайский Hongqi показал на ПМЭФ свою самую дорогую модель - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Китайский Hongqi показал на ПМЭФ свою самую дорогую модель автомобиля
3 июня, 11:22
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала