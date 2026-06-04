Мантуров запустил производство автомобилей Senat 900

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках ПМЭФ запустил производство автомобилей Senat 900 на заводе в Шушарах, передает корреспондент РИА Новости.

Senat 900 - это полноприводный седан длиной 5,14 метра, шириной 1,9 метра и высотой 1,5 метра. Автомобиль будет оснащаться трехлитровым бензиновым двигателем типа "V-образная шестерка", его мощность составляет 326 лошадиных сил, а крутящий момент - 450 ньютон-метров.