Мурашко рассказал о пользе новой функции в "Максе" для здравоохранения

Краткий пересказ от РИА ИИ Мессенджер «Макс» внедряет новую технологию транскрибации речи.

Технология позволит загружать информацию в электронную медицинскую карту при телемедицинских консультациях.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Информация будет загружаться в электронную медицинскую карту при телемедицинских консультациях благодаря новой функции расшифровки речи в мессенджере "Макс", сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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"Мессенджер "Макс" внедряет новую технологию транскрибации речи, которая будет фактически при телемедицинских консультациях с пациентом сразу же давать возможность загружать это в электронную медицинскую карту", - сказал министр на сессии ПМЭФ.