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Мурашко рассказал о пользе новой функции в "Максе" для здравоохранения - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:47 04.06.2026
Мурашко рассказал о пользе новой функции в "Максе" для здравоохранения

Михаил Мурашко рассказал о пользе новой функции в "Максе" для здравоохранения

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Михаил Мурашко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мессенджер «Макс» внедряет новую технологию транскрибации речи.
  • Технология позволит загружать информацию в электронную медицинскую карту при телемедицинских консультациях.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Информация будет загружаться в электронную медицинскую карту при телемедицинских консультациях благодаря новой функции расшифровки речи в мессенджере "Макс", сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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"Мессенджер "Макс" внедряет новую технологию транскрибации речи, которая будет фактически при телемедицинских консультациях с пациентом сразу же давать возможность загружать это в электронную медицинскую карту", - сказал министр на сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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