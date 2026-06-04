Рейтинг@Mail.ru
В "Максе" появится оплата через СБП - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
13:12 04.06.2026 (обновлено: 13:14 04.06.2026)
В "Максе" появится оплата через СБП

РИА Новости: в "Максе" появится оплата через СБП

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер "Макс"
Мессенджер Макс - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер "Макс". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В "Максе" появится мини-приложение для оплаты товаров и услуг по СБП.
  • Пользователи смогут делать покупки, формируя QR-код или используя оплату "по лицу".
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сервис от Национальной системы платежных карт (НСПК) будет интегрирован в онлайн-платформу "Макс" в формате мини-приложения для оплаты товаров и услуг по СБП, что позволит исключить необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные, рассказал в интервью РИА Новости заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин.
Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>
Стенд цифровой платформы MAX - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Apple без объяснения причин исключила "Макс" из App Store, заявил Шадаев
Вчера, 11:20
"Сегодня НСПК совместно с национальным мессенджером "Макс" и банками развивает платежные сервисы на платформе сразу по нескольким направлениям. Одно из них – создание платежного мини-приложения НСПК внутри платформы "Макс". Наша задача – предоставить пользователям единый удобный инструмент для оплаты товаров и услуг", - сказал он.
Планируется, что пользователи "Макса" смогут с помощью приложения НСПК оплачивать покупки, выбрав любой удобный сценарий.
"В приложении можно будет сформировать QR-код, который пользователь сможет показать на кассе для совершения платежа – оплата пройдет через Систему быстрых платежей. Кроме того, дополнительно разрабатывается возможность получения льгот и скидок в рамках пилота по проекту "Моя карта "Мир" с помощью QR-кода в мессенджере", - добавил Потанин.
По его словам, это позволит не только подтвердить статус льготника, но и автоматически списать средства уже с учетом применяемых льгот и скидок, получить товар или услугу бесплатно.
Также с помощью приложения НСПК в "Максе" можно будет оплачивать покупки "по лицу", привязав счет в СБП или карту "Мир" к биометрии.
Мессенджер Макс - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Израильская компания подтвердила высокий уровень защищенности "Макса"
19 мая, 15:27
В пресс-релизе НСПК также уточнили РИА Новости, что все операции будут защищены протоколами безопасности НСПК и Центра безопасности "Mакс".
"Национальный мессенджер и НСПК договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты в "Максе"... Доступ к услугам будет дополнительно защищен биометрией пользователя", - рассказали в пресс-службе Макс".
Ранее VK и НСПК подписали соглашение, в рамках которого было проведено тестирование переводов с использованием Системы быстрых платежей на платформе "Макс". Позднее клиенты ряда банков получили возможность переводить деньги друг другу.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Мессенджер Макс - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
В "Максе" появилась запись на телемедицинские консультации
27 мая, 11:14
 
ПМЭФ-2026ТехнологииМессенджер Макс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала