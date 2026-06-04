В "Максе" появится оплата через СБП

Краткий пересказ от РИА ИИ В "Максе" появится мини-приложение для оплаты товаров и услуг по СБП.

Пользователи смогут делать покупки, формируя QR-код или используя оплату "по лицу".

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сервис от Национальной системы платежных карт (НСПК) будет интегрирован в онлайн-платформу "Макс" в формате мини-приложения для оплаты товаров и услуг по СБП, что позволит исключить необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные, рассказал в интервью РИА Новости заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин.

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"Сегодня НСПК совместно с национальным мессенджером "Макс" и банками развивает платежные сервисы на платформе сразу по нескольким направлениям. Одно из них – создание платежного мини-приложения НСПК внутри платформы "Макс". Наша задача – предоставить пользователям единый удобный инструмент для оплаты товаров и услуг", - сказал он.

Планируется, что пользователи "Макса" смогут с помощью приложения НСПК оплачивать покупки, выбрав любой удобный сценарий.

"В приложении можно будет сформировать QR-код, который пользователь сможет показать на кассе для совершения платежа – оплата пройдет через Систему быстрых платежей. Кроме того, дополнительно разрабатывается возможность получения льгот и скидок в рамках пилота по проекту "Моя карта "Мир" с помощью QR-кода в мессенджере", - добавил Потанин.

По его словам, это позволит не только подтвердить статус льготника, но и автоматически списать средства уже с учетом применяемых льгот и скидок, получить товар или услугу бесплатно.

Также с помощью приложения НСПК в "Максе" можно будет оплачивать покупки "по лицу", привязав счет в СБП или карту "Мир" к биометрии.

В пресс-релизе НСПК также уточнили РИА Новости, что все операции будут защищены протоколами безопасности НСПК и Центра безопасности "Mакс".

"Национальный мессенджер и НСПК договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты в "Максе"... Доступ к услугам будет дополнительно защищен биометрией пользователя", - рассказали в пресс-службе Макс".

Ранее VK и НСПК подписали соглашение, в рамках которого было проведено тестирование переводов с использованием Системы быстрых платежей на платформе "Макс". Позднее клиенты ряда банков получили возможность переводить деньги друг другу.

"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.