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Глава Минцифры пообещал решить вопрос с удалением "Макса" из App Store - РИА Новости, 04.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
12:43 04.06.2026
Глава Минцифры пообещал решить вопрос с удалением "Макса" из App Store

Глава Минцифры Шадаев пообещал решить вопрос с удалением «Макса» из App Store

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев на ПМЭФ-2026
Максут Шадаев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Максут Шадаев на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минцифры будет решать вопрос с удалением приложения "Макс" из App Store, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
  • Он добавил, что с платформой будет все хорошо.
С.-ПЕТЕРУБРГ, 4 июн - РИА Новости. Минцифры РФ будет решать вопрос с удалением "Макса" из App Store, с ним все будет хорошо, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев на полях ПМЭФ-2026.
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Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Уведомления от "Макса" могут не приходить пользователям Apple
Вчера, 10:44
"У него все будет хорошо, я уверен", - сказал он, комментируя дальнейшую судьбу нацплатформы.
"Будем решать", - добавил Шадаев, отвечая на вопрос о ситуации с удалением "Макса" из App Store.
В среду пресс-служба "Макса" подтвердила, что приложение недоступно в App Store, добавив, что приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Компания запросила разъяснения в Apple и работает над оперативным решением проблемы, сообщили РИА Новости в нацплатформе.
Позже, в четверг, Шадаев заявил, что Apple без объяснения причин исключила "Макс" из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более чем 20 миллионам пользователей.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Мессенджер Макс - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
В "Макс" появится тревожная кнопка для сообщения о мошенниках
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ПМЭФ-2026ТехнологииРоссияМаксут ШадаевAppleМессенджер Макс
 
 
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