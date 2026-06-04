Глава Минцифры пообещал решить вопрос с удалением "Макса" из App Store

Краткий пересказ от РИА ИИ Минцифры будет решать вопрос с удалением приложения "Макс" из App Store, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Он добавил, что с платформой будет все хорошо.

С.-ПЕТЕРУБРГ, 4 июн - РИА Новости. Минцифры РФ будет решать вопрос с удалением "Макса" из App Store, с ним все будет хорошо, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев на полях ПМЭФ-2026.

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"У него все будет хорошо, я уверен", - сказал он, комментируя дальнейшую судьбу нацплатформы.

"Будем решать", - добавил Шадаев , отвечая на вопрос о ситуации с удалением "Макса" из App Store.

В среду пресс-служба "Макса" подтвердила, что приложение недоступно в App Store, добавив, что приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Компания запросила разъяснения в Apple и работает над оперативным решением проблемы, сообщили РИА Новости в нацплатформе.

Позже, в четверг, Шадаев заявил, что Apple без объяснения причин исключила "Макс" из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более чем 20 миллионам пользователей.