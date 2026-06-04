Рейтинг@Mail.ru
Лавров предрек конец человечества, если отдать управление планетой ИИ - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
22:10 04.06.2026
Лавров предрек конец человечества, если отдать управление планетой ИИ

Лавров: конец человечества наступит, если отдать управление планетой ИИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что конец человечества наступит, если отдать управление планетой искусственному интеллекту.
  • Сергей Лавров подчеркнул, что люди должны сохранять контроль над использованием созданных ими технологий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Конец человечества наступит, если отдать управление планетой искусственному интеллекту, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Это будет конец человечества. Я понимаю, что развитие науки, технологий не остановить, но это все-таки Земля для людей. Люди, создавая технологии, должны сохранять за собой контроль над тем, как эти технологии используются", – сказал Лавров в интервью для проекта "Блогерская студия VK: пространство прямого диалога" на полях ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Лавров назвал Россию очень сильной страной
24 апреля, 22:44
 
ПМЭФ-2026ТехнологииРоссияЗемляСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала