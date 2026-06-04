Лавров предрек конец человечества, если отдать управление планетой ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что конец человечества наступит, если отдать управление планетой искусственному интеллекту.
- Сергей Лавров подчеркнул, что люди должны сохранять контроль над использованием созданных ими технологий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Конец человечества наступит, если отдать управление планетой искусственному интеллекту, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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"Это будет конец человечества. Я понимаю, что развитие науки, технологий не остановить, но это все-таки Земля для людей. Люди, создавая технологии, должны сохранять за собой контроль над тем, как эти технологии используются", – сказал Лавров в интервью для проекта "Блогерская студия VK: пространство прямого диалога" на полях ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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