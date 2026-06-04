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Лавров: нужно делать все в дипломатии, чтобы помочь победить России в СВО - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:43 04.06.2026
Лавров: нужно делать все в дипломатии, чтобы помочь победить России в СВО

Лавров: нужно делать все в дипломатии, чтобы помочь победить РФ в СВО

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что дипломатия должна помогать победить в специальной военной операции на Украине.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Дипломатия не может держаться старых традиций, так как нужно делать все, чтобы помочь победить в спецоперации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В нынешней ситуации дипломатия не может просто держаться старых протокольных традиций, "пиететных", потому что сейчас дипломатия должна делать все, чтобы помочь победить в специальной военной операции", - сказал Лавров в интервью для проекта "Блогерская студия VK Видео: пространство прямого диалога" на ПМЭФ.
"Хотя, когда мы ее начали, Запад решил нам объявить войну. И сейчас идет настоящая война. С этим очень трудно спорить", - добавил министр.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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