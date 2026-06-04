Лавров: нужно делать все в дипломатии, чтобы помочь победить России в СВО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Дипломатия не может держаться старых традиций, так как нужно делать все, чтобы помочь победить в спецоперации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хотя, когда мы ее начали, Запад решил нам объявить войну. И сейчас идет настоящая война. С этим очень трудно спорить", - добавил министр.