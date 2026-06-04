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Европейцы хотят увековечить нацистский режим на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:32 04.06.2026 (обновлено: 18:47 04.06.2026)
Европейцы хотят увековечить нацистский режим на Украине, заявил Лавров

Лавров: европейцы хотят увековечить нацистский режим на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейцы, обещая Украине гарантии безопасности, хотят увековечить в стране нацистский режим.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Европейцы, обещая Украине гарантии безопасности, хотят увековечить в стране нацистский режим, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Европейцы говорят: остановите русских, предъявим русским условия, а мы, Европа, предоставим гарантии безопасности Украине, той Украине, которая останется после прекращения огня, - но это значит, что они хотят увековечить нацистский режим, не выдвигая ему никаких требований выполнения Устава ООН", - сказал Лавров в интервью RT Arabic на полях ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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