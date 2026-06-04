Европейцы хотят увековечить нацистский режим на Украине, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейцы, обещая Украине гарантии безопасности, хотят увековечить в стране нацистский режим.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Европейцы, обещая Украине гарантии безопасности, хотят увековечить в стране нацистский режим, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Европейцы говорят: остановите русских, предъявим русским условия, а мы, Европа, предоставим гарантии безопасности Украине, той Украине, которая останется после прекращения огня, - но это значит, что они хотят увековечить нацистский режим, не выдвигая ему никаких требований выполнения Устава ООН", - сказал Лавров в интервью RT Arabic на полях ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.