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МИД рассказал об итогах встречи Лаврова и Поповича - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:32 04.06.2026
МИД рассказал об итогах встречи Лаврова и Поповича

Лавров и сербский министр Попович обсудили укрепление двусторонних отношений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр без портфеля в правительстве Республики Сербия Ненад Попович рассмотрели вопросы укрепления двусторонних отношений и урегулирования в Косово.
  • Встреча прошла на полях ПМЭФ-2026, который проходит с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с министром без портфеля в правительстве Республики Сербия Ненадом Поповичем рассмотрели вопросы укрепление двусторонних отношений, а также урегулирование в Косово, сообщили в российском МИД.
"Рассмотрены вопросы укрепления российско-сербских отношений с акцентом на практическое взаимодействие, реализацию имеющихся договоренностей, а также урегулирование в Косово с опорой на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи.
Мероприятие прошло на полях Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреКосовоРоссияСергей ЛавровООН
 
 
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