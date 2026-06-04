МИД рассказал об итогах встречи Лаврова и Поповича

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр без портфеля в правительстве Республики Сербия Ненад Попович рассмотрели вопросы укрепления двусторонних отношений и урегулирования в Косово.
- Встреча прошла на полях ПМЭФ-2026, который проходит с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с министром без портфеля в правительстве Республики Сербия Ненадом Поповичем рассмотрели вопросы укрепление двусторонних отношений, а также урегулирование в Косово, сообщили в российском МИД.
Мероприятие прошло на полях Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.