МИД рассказал об итогах встречи Лаврова и Поповича

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с министром без портфеля в правительстве Республики Сербия Ненадом Поповичем рассмотрели вопросы укрепление двусторонних отношений, а также урегулирование в Косово, сообщили в российском МИД.