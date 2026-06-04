Лавров посетит Минск 14–15 июня и встретится с Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Минск 14–15 июня.

В рамках визита запланированы встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Минск 14-15 июня, в рамках своего визита министр встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что в рамках встреч министры обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, также будет намечен график ключевых совместных мероприятий и двусторонних контактов.