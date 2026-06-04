Лавров посетит Минск 14–15 июня и встретится с Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Минск 14–15 июня.
- В рамках визита запланированы встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Минск 14-15 июня, в рамках своего визита министр встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 14 по 15 июня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Минск. Программой пребывания предусмотрены его аудиенция у президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, переговоры с министром иностранных дел Максимом Владимировичем Рыженковым в узком, широком форматах", - заявила Захарова на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.
Захарова отметила, что в рамках встреч министры обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, также будет намечен график ключевых совместных мероприятий и двусторонних контактов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.