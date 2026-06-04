Ларионов заявил, что Россия сыграет на Кубке мира по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов заявил, что предсказывает участие сборной России в Кубке мира 2028 года.
- Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.
- Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов в кулуарах Петербургского экономического форума заявил РИА Новости, что предсказывает участие сборной России в Кубке мира 2028 года.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В воскресенье президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.
"Что касается информации об участии сборной России в Кубке мира 2028 года, это мои предсказания, скажем так. Многие вещи, которые решаются за столом переговоров, должны быть приняты, и я думаю, что это случится в сентябре-октябре. Я могу сделать такой вывод, исходя из того, что происходит в мире спорта и возвращения к разумности в тех делах, которые они натворили", - заявил Ларионов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.