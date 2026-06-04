Ларионов заявил, что Россия сыграет на Кубке мира по хоккею

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов в кулуарах Петербургского экономического форума заявил РИА Новости, что предсказывает участие сборной России в Кубке мира 2028 года.