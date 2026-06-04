Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов заявил, что Россия необходима большому хоккею.
- Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.
- Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости, что Россия необходима большому хоккею.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В воскресенье президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.
"Я всегда смотрю с оптимизмом. Любой спектакль без главного актера - это не тот спектакль. А Россия - это тот характер, который необходим большому хоккею. Игра должна развиваться и иметь перчинку, которую хотят видеть зрители. Россия всегда отличалась именно этим. Своим талантом, командной игрой и непредсказуемостью", - сказал Ларионов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.