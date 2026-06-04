Ларионов заявил, что Россия необходима большому хоккею

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова . Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости, что Россия необходима большому хоккею.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.