Глава "АвтоВАЗа" анонсировал тест-драйв Lada Azimut в рамках ПМЭФ

Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на предыдущем ПМЭФ. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.