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Глава "АвтоВАЗа" анонсировал тест-драйв Lada Azimut в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
07:24 04.06.2026
Глава "АвтоВАЗа" анонсировал тест-драйв Lada Azimut в рамках ПМЭФ

Глава "АвтоВАЗа" Соколов анонсировал тест-драйв Lada Azimut в рамках ПМЭФ

© Фото : АО "Автоваз"Автомобиль Lada Azimut
Автомобиль Lada Azimut - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : АО "Автоваз"
Автомобиль Lada Azimut. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что в рамках Петербургского международного экономического форума некоторые участники смогут провести тест-драйв кроссовера Lada Azimut.
  • Lada Azimut — актуальная модель кроссовера бренда, а не прототип.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Тест-драйв кроссовера Lada Azimut в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведут "некоторые участники" форума, рассказал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в интервью РИА Новости.
Глава "АвтоВАЗа", рассуждая о потенциальных новинках Lada, отметил, что актуальный кроссовер бренда сейчас - модель Azimut.
Максим Соколов на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Глава "АвтоВАЗа" упомянул известный мем, отвечая на вопрос о летающих Lada
3 июня, 18:48
"Сегодня наше настоящее – это другой кроссовер - Lada Azimut. Это уже реальная модель, а не прототип, и даже в рамках Петербургского (международного - ред.) экономического форума эти автомобили уже будут предоставлены для тест-драйва некоторым участникам", - сказал Соколов.
В прошлом году новинку "АвтоВАЗа" Lada Iskra протестировал в ходе ПМЭФ министр финансов России Антон Силуанов, который вместе с Соколовым уехал на этой машине с делового завтрака Сбербанка.
На вопрос о том, будет ли глава Минфина и в этом году тестировать новинку Lada, Соколов ответил "поживем - увидим".
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на предыдущем ПМЭФ. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Автомобиль Lada Vesta Exclusive - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Глава "АвтоВАЗа" рассказал, какие модели Lada станут беспилотными
3 июня, 17:59
 
ПМЭФ-2026РоссияМаксим СоколовАнтон СилуановАвтоВАЗСбербанк РоссииLada Vesta
 
 
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