Глава "АвтоВАЗа" анонсировал тест-драйв Lada Azimut в рамках ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что в рамках Петербургского международного экономического форума некоторые участники смогут провести тест-драйв кроссовера Lada Azimut.
- Lada Azimut — актуальная модель кроссовера бренда, а не прототип.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Тест-драйв кроссовера Lada Azimut в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведут "некоторые участники" форума, рассказал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в интервью РИА Новости.
"Сегодня наше настоящее – это другой кроссовер - Lada Azimut. Это уже реальная модель, а не прототип, и даже в рамках Петербургского (международного - ред.) экономического форума эти автомобили уже будут предоставлены для тест-драйва некоторым участникам", - сказал Соколов.
В прошлом году новинку "АвтоВАЗа" Lada Iskra протестировал в ходе ПМЭФ министр финансов России Антон Силуанов, который вместе с Соколовым уехал на этой машине с делового завтрака Сбербанка.
На вопрос о том, будет ли глава Минфина и в этом году тестировать новинку Lada, Соколов ответил "поживем - увидим".
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на предыдущем ПМЭФ. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.