Контакты России с Кубой продолжаются, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что контакты России с Кубой продолжаются.
- Россия поставила танкер с нефтепродуктами на Кубу, несмотря на то, что Администрация США знает об этом.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Контакты России с Кубой продолжаются, это дружественная российскому государству страна, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.