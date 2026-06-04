Тринадцать поездов "Таврия" задерживаются на фоне опасности БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение пассажирских поездов «Таврия» в сообщении с Крымом и городами материковой части России приостановлено из-за опасности БПЛА.
- По состоянию на 07:00 мск задерживаются шесть составов, следующих в Крым, и семь поездов с полуострова.
- Начальники поездов находятся на связи с оперативным штабом, а проводники поддерживают пассажиров в пути.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тринадцать пассажирских поездов "Таврия" в сообщении с Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути из-за приостановки движения на фоне опасности БПЛА, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"В связи с авиационной опасностью (БПЛА) Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на ряде участков. Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы", - говорится в сообщении перевозчика.
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Как отмечают в ГСЭ, по состоянию на 07.00 мск задерживаются шесть составов, следующих в Крым, и семь поездов с полуострова.
Так, поезд №316 Адлер - Симферополь отправлением 3 июня остановлен, задержка составляет три часа, №025 Минеральные Воды - Симферополь отправлением 3 июня остановлен, задержка - четыре часа, а также №179 Санкт-Петербург - Евпатория отправлением 2 июня остановлен, задержка два часа. Еще задерживаются три поезда отправлением из Москвы: Поезд №092 Москва - Севастополь отправлением 2 июня остановлен, задержка три часа, №463 Москва - Феодосия отправлением 3 июня остановлен, задержка четыре часа, и №028 Москва- Симферополь отправлением 3 июня остановлен, задержка два часа.
Уточняется, что из Крыма задерживаются следующие составы: №078 Симферополь - Санкт-Петербург отправлением 3 июня остановлен, задержка четыре с половиной часа, №174 Евпатория – Москва отправлением 3 июня остановлен, задержка три часа, и №008 Севастополь - Санкт-Петербург отправлением 3 июня остановлен, задержка три часа.
Поезда №092 Симферополь – Москва и №008 Севастополь - Санкт-Петербург отправлением 3 июня остановлены, задержка четыре часа. Поезд №098 Симферополь - Москва отправлением 3 июня остановлен, задержка пять часов. Поезд №076 отправлением 4 июня остановлен, задержка четыре с половиной часа, добавили в ГСЭ.
Там отметили, что начальники поездов на связи с оперативным штабом, а проводники всесторонне поддерживают пассажиров в пути.
"Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам", - заключили в компании.
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