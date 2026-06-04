Вид на Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото

Вид на Крымский мост через Керченский пролив

Тринадцать поездов "Таврия" задерживаются на фоне опасности БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Движение пассажирских поездов «Таврия» в сообщении с Крымом и городами материковой части России приостановлено из-за опасности БПЛА.

По состоянию на 07:00 мск задерживаются шесть составов, следующих в Крым, и семь поездов с полуострова.

Начальники поездов находятся на связи с оперативным штабом, а проводники поддерживают пассажиров в пути.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тринадцать пассажирских поездов "Таврия" в сообщении с Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути из-за приостановки движения на фоне опасности БПЛА, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

"В связи с авиационной опасностью (БПЛА) Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на ряде участков. Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы", - говорится в сообщении перевозчика.

Как отмечают в ГСЭ, по состоянию на 07.00 мск задерживаются шесть составов, следующих в Крым , и семь поездов с полуострова.

Так, поезд №316 Адлер Симферополь отправлением 3 июня остановлен, задержка составляет три часа, №025 Минеральные Воды - Симферополь отправлением 3 июня остановлен, задержка - четыре часа, а также №179 Санкт-Петербург Евпатория отправлением 2 июня остановлен, задержка два часа. Еще задерживаются три поезда отправлением из Москвы : Поезд №092 Москва - Севастополь отправлением 2 июня остановлен, задержка три часа, №463 Москва - Феодосия отправлением 3 июня остановлен, задержка четыре часа, и №028 Москва- Симферополь отправлением 3 июня остановлен, задержка два часа.

Уточняется, что из Крыма задерживаются следующие составы: №078 Симферополь - Санкт-Петербург отправлением 3 июня остановлен, задержка четыре с половиной часа, №174 Евпатория – Москва отправлением 3 июня остановлен, задержка три часа, и №008 Севастополь - Санкт-Петербург отправлением 3 июня остановлен, задержка три часа.

Поезда №092 Симферополь – Москва и №008 Севастополь - Санкт-Петербург отправлением 3 июня остановлены, задержка четыре часа. Поезд №098 Симферополь - Москва отправлением 3 июня остановлен, задержка пять часов. Поезд №076 отправлением 4 июня остановлен, задержка четыре с половиной часа, добавили в ГСЭ.

Там отметили, что начальники поездов на связи с оперативным штабом, а проводники всесторонне поддерживают пассажиров в пути.

"Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам", - заключили в компании.