Григоренко рассказал, сколько россиян оформили самозапреты на кредиты

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти 30 миллионов россиян оформили самозапреты на кредиты.

Более 1,8 миллиона россиян оформили самозапреты на сим-карты.

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко объявил о планах дать возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Почти 30 миллионов россиян оформили самозапреты на кредиты, более 1,8 миллиона – на сим-карты, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на ПМЭФ-2026.

"Инструменты самозащиты от онлайн-преступников максимально востребованы у граждан. Например, самозапрет на кредиты оформили уже 30 миллионов россиян, самозапрет на сим-карты – более 1,8 миллиона. В рамках нового комплекса мер также дадим возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа, чтобы каждый мог дополнительно оградить себя от телефонных мошенников", - сказал он.

Григоренко подчеркнул, что возможность установления самозапрета на заключение договоров с операторами связи предусмотрена первым комплексом мер правительства по борьбе с кибермошенничеством, принятым в 2025 году. Всего в первый "пакет" вошли порядка 30 законодательных инициатив, направленных на противодействие телефонному и кибермошенничеству.

Кроме того, он отметил востребованность жизненной ситуации "Зашита от мошенников" на портале "Госуслуги". Сервисом, который был запущен в мае прошлого года, уже воспользовались почти 4 миллионов человек.