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Григоренко рассказал, сколько россиян оформили самозапреты на кредиты - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:16 04.06.2026 (обновлено: 15:18 04.06.2026)
Григоренко рассказал, сколько россиян оформили самозапреты на кредиты

Григоренко: почти 30 млн россиян оформили самозапреты на кредиты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамозапрет на кредиты через "Госуслуги"
Самозапрет на кредиты через Госуслуги - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Самозапрет на кредиты через "Госуслуги". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 30 миллионов россиян оформили самозапреты на кредиты.
  • Более 1,8 миллиона россиян оформили самозапреты на сим-карты.
  • Вице-премьер России Дмитрий Григоренко объявил о планах дать возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Почти 30 миллионов россиян оформили самозапреты на кредиты, более 1,8 миллиона – на сим-карты, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на ПМЭФ-2026.
"Инструменты самозащиты от онлайн-преступников максимально востребованы у граждан. Например, самозапрет на кредиты оформили уже 30 миллионов россиян, самозапрет на сим-карты – более 1,8 миллиона. В рамках нового комплекса мер также дадим возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа, чтобы каждый мог дополнительно оградить себя от телефонных мошенников", - сказал он.
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Григоренко подчеркнул, что возможность установления самозапрета на заключение договоров с операторами связи предусмотрена первым комплексом мер правительства по борьбе с кибермошенничеством, принятым в 2025 году. Всего в первый "пакет" вошли порядка 30 законодательных инициатив, направленных на противодействие телефонному и кибермошенничеству.
Кроме того, он отметил востребованность жизненной ситуации "Зашита от мошенников" на портале "Госуслуги". Сервисом, который был запущен в мае прошлого года, уже воспользовались почти 4 миллионов человек.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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