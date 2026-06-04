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Косачев прокомментировал провал Германии на выборах в Совбез ООН - РИА Новости, 04.06.2026
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19:10 04.06.2026
Косачев прокомментировал провал Германии на выборах в Совбез ООН

Косачев: провал Мерца на выборах в СБ ООН говорит о дипломатической катастрофе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Провал Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН лишь подчеркивает масштаб дипломатической катастрофы правительства Мерца, заявил Косачев.
  • Вице-спикер Совфеда считает, что это может стоить должности министру иностранных дел Германии Йоханну Вадефулю.
  • По мнению сенатора, Германия сама виновата в своем провале, поскольку растратила экономические и дипломатические ресурсы, поддерживая Украину.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Провал Германии на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН лишь подчеркивает масштаб дипломатической катастрофы правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца, которая может стоить должности как минимум министру иностранных дел страны Йоханну Вадефулю, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
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"Громкий провал Германии на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН... лишь подчеркивает масштаб нынешней дипломатической катастрофы правительства канцлера Мерца, которая вполне может стоить места как минимум министру иностранных дел Вадефулю", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
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По его словам, самое забавное, что в Берлине стали винить в провале Россию.
"Дескать, именно Москва провела кампанию против ФРГ, из-за чего большинство делегаций стран мира впервые не поддержали немцев в ООН", - написал политик.
Как подчеркнул Косачев, при этом то, что, по мнению руководства Германии, Россия обладает в мире большим дипломатическим весом, чем ФРГ и ее союзники на Западе, мог бы лишь порадовать с учетом как минимум десятилетних усилий Запада по "изоляции" России.
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"Однако не будем себе льстить: в оглушительной оплеухе от международного сообщества виновата, прежде всего, сама Германия, которая в особенности за годы самоубийственной поддержки Украины растратила не только экономические, но и дипломатические козыри, ранее десятилетиями создававшиеся выдающимися лидерами прежних лет", - отметил вице-спикер Совфеда.
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Сенатор отметил, что в мире прекрасно видят и оценивают по "заслугам" агрессивный милитаризм ФРГ вместо некогда сильной внешней политики, отсутствие внятной позиции страны по важнейшим вопросам современности - от событий в Венесуэле до действий США и Израиля на Ближнем Востоке - и прямую вовлеченность в конфликт на Украине вместо миротворчества.
Косачев уточнил, что Совбез состоит из пяти постоянных членов и десяти непостоянных, которых и выбирали накануне. От еврорегиона немцев обошли Португалия и Австрия. ФРГ выдвигает свою кандидатуру каждые восемь лет и ни разу ранее не проигрывала, побывав в важнейшем органе ООН шесть раз.
Вице-спикер Совфеда также поздравил Киргизию, впервые вошедшую в Совбез ООН.
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"За него проголосовали 142 страны. Для сравнения: за ФРГ - 104 при необходимых 127. Таково соотношение реального дипломатического веса на сегодня в мире, что абсолютно справедливо", - заключил он.
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