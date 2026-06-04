Итальянские компании хотят работать в России, заявил глава ассоциации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Витторио Торрембини, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России, заявил, что множество итальянских компаний ждут восстановления отношений между Россией и ЕС и хотят работать с РФ.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Итальянских компаний, которые ждут восстановления отношений между Россией и ЕС и хотят работать с РФ, "как звезд в небе", заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
"Сколько звезд есть на небе", - сказал Торрембини в ответ на вопрос, сколько компаний ждут восстановления отношений ЕС с РФ и хотят работать с Россией.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.