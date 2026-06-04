Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал идиотизмом заявление экс-полузащитника сборной Нидерландов Рафаэла ван дер Варта о том, что сборная России могла обыграть сборную Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы — 2008 благодаря использованию допинга.
- Сборная России на Евро-2008 завоевала бронзовые медали, обыграв сборную Нидерландов в четвертьфинале в дополнительное время со счетом 3:1.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Намек экс-полузащитника сборной Нидерландов по футболу Рафаэла ван дер Варта на то, что сборная России могла обыграть "оранжевых" в четвертьфинале чемпионата Европы - 2008 благодаря использованию допинга, является идиотизмом, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Сборная России на Евро-2008 добилась своего наивысшего достижения в современной истории, завоевав бронзовые медали. В четвертьфинале команда под руководством Гуса Хиддинка обыграла сборную Нидерландов в дополнительное время со счетом 3:1.
"Это идиотизм", - сказал Колосков, комментируя заявление экс-игрока сборной Нидерландов.