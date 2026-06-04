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Колосков накинулся с критикой на ван дер Варта за его слова о России - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:05 04.06.2026 (обновлено: 14:13 04.06.2026)
Колосков накинулся с критикой на ван дер Варта за его слова о России

Колосков назвал намек ван дер Варта на допинг у футболистов РФ идиотизмом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПочетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал идиотизмом заявление экс-полузащитника сборной Нидерландов Рафаэла ван дер Варта о том, что сборная России могла обыграть сборную Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы — 2008 благодаря использованию допинга.
  • Сборная России на Евро-2008 завоевала бронзовые медали, обыграв сборную Нидерландов в четвертьфинале в дополнительное время со счетом 3:1.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Намек экс-полузащитника сборной Нидерландов по футболу Рафаэла ван дер Варта на то, что сборная России могла обыграть "оранжевых" в четвертьфинале чемпионата Европы - 2008 благодаря использованию допинга, является идиотизмом, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Сборная России на Евро-2008 добилась своего наивысшего достижения в современной истории, завоевав бронзовые медали. В четвертьфинале команда под руководством Гуса Хиддинка обыграла сборную Нидерландов в дополнительное время со счетом 3:1.
"Это идиотизм", - сказал Колосков, комментируя заявление экс-игрока сборной Нидерландов.
Александр Бородюк - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
"Это бред": Бородюк разнес ван дер Варта за слова о допинге России
Вчера, 12:33
 
ФутболСпортНидерландыРоссияРафаэл ван дер ВартВячеслав КолосковГус ХиддинкРоссийский футбольный союз (РФС)
 
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