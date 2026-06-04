Культурный кластер появится в бывших "Крестах" в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Современное культурно-деловое пространство, которое будет создано в исторических зданиях бывшего следственного изолятора "Кресты" в Санкт-Петербурге, станет новой точкой туристской географии, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта в бывшем изоляторе "Кресты".

Подписание состоялось в присутствии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и заместителя генерального директора АО "Дом.РФ" Дениса Филиппова.

В историческом комплексе "Кресты" планируется создать современный общественно-культурный и деловой центр.

"Подписано важное соглашение о судьбе знакового для города проекта. Мы дадим новую жизнь уникальному историческому месту в центре города и сформируем новый культурный кластер. Город получит еще одну точку новой туристской географии", - сказал Беглов.

Он отметил, что приспособление "Крестов" к современному использованию будет выполняться с тщательным соблюдением всех норм по охране памятников. В 2001 году "Кресты" были признаны объектом культурного наследия регионального значения. Новое общественно-деловое пространство станет примером того, как в Петербурге бережное отношение к истории сочетается с развитием современной инфраструктуры.

Инвестор выполнит проектирование и строительство подземного пешеходного перехода, который соединит "Кресты" с причалом на Арсенальной набережной. Это позволит создать еще один востребованный водный туристический маршрут и обеспечить доступ к новому кластеру с воды.

Губернатор особо отметил, что все концепции инвестора учитывают потребности верующих - на территории "Крестов" расположен храм Александра Невского. Беглов поблагодарил партнеров города за смелую идею по возрождению исторического комплекса и пожелал участникам проекта удачи в его осуществлении.

Ранее сообщалось, что имущественный комплекс "Крестов" на Арсенальной набережной был выставлен на торги. В феврале прошлого года стало известно, что победителем аукциона признали ООО "КВС-Всеволожский". Компания сообщала, что территория будет преобразована в открытое городское пространство с сохранением ключевых исторических объектов.

"Кресты" построили в 1884-1889 годах на Арсенальной набережной, где раньше располагались пивоваренный завод и винные погреба. В разные годы там отбывали заключение политики, писатели, поэты, военачальники, актеры, среди которых Лев и Николай Гумилевы, Николай Заболоцкий, Лев Троцкий, Константин Рокоссовский, Георгий Жженов, Иосиф Бродский. После строительства комплекса СИЗО в Колпино "Кресты" не используются.