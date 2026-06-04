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Российские фильмы в кино за полгода посмотрели почти 50 миллионов человек - РИА Новости, 04.06.2026
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17:16 04.06.2026 (обновлено: 17:30 04.06.2026)
Российские фильмы в кино за полгода посмотрели почти 50 миллионов человек

Любимова: российские фильмы в кинотеатрах за полгода посмотрели 49,5 млн человек

© РИА Новости / Илья ПиталевЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Зрители в кинотеатре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За полгода российские фильмы в кинотеатрах посмотрели 49,5 миллиона человек.
  • Кассовые сборы российских фильмов составили 23,7 миллиарда рублей.
  • Четыре фильма — «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино» — стали фильмами-миллиардниками в первом полугодии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российские фильмы в кинотеатрах за полгода посмотрели 49,5 миллиона человек, кассовые сборы составили 23,7 миллиарда рублей, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр культуры РФ Ольга Любимова.
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"Из хороших новостей: мы не просели, не упали, по показателям за первое полугодие мы чуть выше в этом году, чем в прошлом. Важно отметить, что итогами первого полугодия стали 49,5 миллиона человек, которые пришли на российское кино в кинотеатры. Кассовые сборы наших фильмов составили 23,7 миллиарда рублей", - сказала она, говоря о результатах отечественного кинопроката за первые полгода.
Любимова отметила, что в первом полугодии уже есть четыре фильма-миллиардника - "Чебурашка 2", "Простоквашино", "Сказка о царе Салтане" и "Буратино".
"У нас было очень бодрое начало года. Все эти фильмы детские и семейные. Основная часть кассовых сборов пришлась на период новогодних праздников", - добавила она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026Ольга ЛюбимоваКинотеатрыРоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)ОбществоНовости культуры
 
 
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