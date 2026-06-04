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Wildberries запустит ИИ-помощника для поиска товаров - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:26 04.06.2026 (обновлено: 09:53 04.06.2026)
Wildberries запустит ИИ-помощника для поиска товаров

Ким: Wildberries запустит ИИ-помощника для поиска товаров под жизненную ситуацию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Ким на ПМЭФ-2026
Генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Ким на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Ким на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Wildberries запустит ИИ-помощника, который будет искать и предлагать товары под конкретную задачу.
  • Технология работает в формате чата, где пользователь может сформулировать запрос на простом языке и получить подборку товаров.
  • Точка входа в чат ассистента находится в поисковой выдаче Wildberries.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Wildberries запустит ИИ-помощника на своей площадке - он будет искать и предлагать необходимые товары под конкретную задачу, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ основатель маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким.
"Генеративные языковые модели в нашей компании используется давно - без них мы не смогли бы развивать свой бизнес. Сейчас планируем создать лабораторию по развитию искусственного интеллекта. Запустим ИИ-ассистента, который даст возможность пользователям формулировать запросы на простом языке и быстрее находить подходящие товары под конкретную задачу", - сообщила она.
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Ким отметила, что технология работает в формате чата. Так, пользователь может попросить подобрать подарок коллеге до 3 тысяч рублей, найти робот-пылесос для квартиры с домашними животными, собрать товары для поездки с ребенком или выбрать рюкзак для ноутбука и командировок.
Виртуальный помощник обработает запрос и предложит релевантные товары прямо в чате.
После чего эти товары можно будет сравнить, обсудить их особенности и уточнить запрос, пояснила Ким.
Основатель компании поделилась, что точка входа в чат ассистента находится в поисковой выдаче Wildberries. После перехода в чат пользователь может сформулировать запрос, уточнить его и получить подборку товаров.
"По итогам расширенного тестирования мы будем анализировать пользовательский опыт и развивать сценарии работы ИИ-ассистента дальше", - отметила она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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