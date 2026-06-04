Wildberries запустит ИИ-помощника для поиска товаров

Краткий пересказ от РИА ИИ Wildberries запустит ИИ-помощника, который будет искать и предлагать товары под конкретную задачу.

Технология работает в формате чата, где пользователь может сформулировать запрос на простом языке и получить подборку товаров.

Точка входа в чат ассистента находится в поисковой выдаче Wildberries.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Wildberries запустит ИИ-помощника на своей площадке - он будет искать и предлагать необходимые товары под конкретную задачу, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ основатель маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким.

"Генеративные языковые модели в нашей компании используется давно - без них мы не смогли бы развивать свой бизнес. Сейчас планируем создать лабораторию по развитию искусственного интеллекта. Запустим ИИ-ассистента, который даст возможность пользователям формулировать запросы на простом языке и быстрее находить подходящие товары под конкретную задачу", - сообщила она.

Ким отметила, что технология работает в формате чата. Так, пользователь может попросить подобрать подарок коллеге до 3 тысяч рублей, найти робот-пылесос для квартиры с домашними животными, собрать товары для поездки с ребенком или выбрать рюкзак для ноутбука и командировок.

Виртуальный помощник обработает запрос и предложит релевантные товары прямо в чате.

После чего эти товары можно будет сравнить, обсудить их особенности и уточнить запрос, пояснила Ким.

Основатель компании поделилась, что точка входа в чат ассистента находится в поисковой выдаче Wildberries . После перехода в чат пользователь может сформулировать запрос, уточнить его и получить подборку товаров.

"По итогам расширенного тестирования мы будем анализировать пользовательский опыт и развивать сценарии работы ИИ-ассистента дальше", - отметила она.