В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В четверг утром в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
- Сигнал воздушной тревоги звучал в Киеве, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг утром в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.