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Сборная России сохранила лидерство в рейтинге IIHF - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Хоккей
 
18:30 04.06.2026 (обновлено: 18:45 04.06.2026)
Сборная России сохранила лидерство в рейтинге IIHF

Сборная России сохранила лидерство в рейтинге Международной федерации хоккея

© Фото : DMITRY RUKHLETSKIYХоккеисты сборной России
Хоккеисты сборной России - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : DMITRY RUKHLETSKIY
Хоккеисты сборной России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России сохранила лидерство в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), имея 5510 очков.
  • Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в овертайме финального матча сборную Швейцарии.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Отстраненная от участия в международных турнирах сборная России сохранила лидерство в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В воскресенье сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в овертайме финального матча хозяев турнира швейцарцев (1:0).
Чемпионат мира по хоккею
31 мая 2026 • начало в 21:20
Закончен в OT
Швейцария
0 : 1
Финляндия
70:42 • Konsta Helenius
(Антон Лунделль, Микко Летонен)
Календарь Турнирная таблица История встреч
По окончании турнира на счету сборной России стало 5510 очков. Второе место занимает сборная Швейцарии (5335 очков), тройку лидеров замыкает команда Канады (5305).
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В феврале 2025-го организация продлила отстранение до чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. На официальном сайте IIHF рейтинги сборных России и Белоруссии указываются отдельно от основного списка.
В воскресенье президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.
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ХоккейСпортРоссияШвейцарияБелоруссияЛюк ТардифМеждународная федерация хоккея (IIHF)
 
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