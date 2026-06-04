Сборная России сохранила лидерство в рейтинге IIHF

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России сохранила лидерство в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), имея 5510 очков.
- Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в овертайме финального матча сборную Швейцарии.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Отстраненная от участия в международных турнирах сборная России сохранила лидерство в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В воскресенье сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в овертайме финального матча хозяев турнира швейцарцев (1:0).
31 мая 2026 • начало в 21:20
Закончен в OT
По окончании турнира на счету сборной России стало 5510 очков. Второе место занимает сборная Швейцарии (5335 очков), тройку лидеров замыкает команда Канады (5305).
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В феврале 2025-го организация продлила отстранение до чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. На официальном сайте IIHF рейтинги сборных России и Белоруссии указываются отдельно от основного списка.
В воскресенье президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.