Сборная России сохранила лидерство в рейтинге IIHF

Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В феврале 2025-го организация продлила отстранение до чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. На официальном сайте IIHF рейтинги сборных России и Белоруссии указываются отдельно от основного списка.