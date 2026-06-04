Александр Медведев заявил, что IIHF перестала действовать во благо хоккея

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший глава Континентальной хоккейной лиги с заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что не видит, чтобы Международная федерация хоккея (IIHF) как-то способствовала развитию вида спорта.