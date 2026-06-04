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Александр Медведев заявил, что IIHF перестала действовать во благо хоккея - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Хоккей
 
08:33 04.06.2026

Александр Медведев заявил, что IIHF перестала действовать во благо хоккея

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Медведев заявил, что не видит вклада Международной федерации хоккея (IIHF) в развитие вида спорта.
  • В 2022 году IIHF отстранила сборные России от участия в международных соревнованиях.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший глава Континентальной хоккейной лиги с заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что не видит, чтобы Международная федерация хоккея (IIHF) как-то способствовала развитию вида спорта.
В 2022 году IIHF отстранила сборные России от участия в международных соревнованиях.
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"В свое время я был членом совета IIHF. В то время президентом был Рене Фазель. Было много споров, но все шло на пользу и на развитие хоккея. Сейчас этого не видно, к сожалению", - сказал Медведев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ХоккейРоссияАлександр МедведевРене ФазельМеждународная федерация хоккея (IIHF)Чемпионат мира по хоккеюКХЛ 2025-2026
 
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