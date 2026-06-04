Сергачев не хочет думать о турнирах сборной, пока на них нет допуска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Сергачев выразил радость перспективе допуска сборной России на международные турниры, но отметил, что пока этого нет, рассуждать об этом нет смысла.
- Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.
- Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный обладатель Кубка Стэнли российский защитник клуба НХЛ "Юта Маммот" Михаил Сергачев заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что будет очень рад допуску сборной России на международные турниры, но пока его нет, рассуждать об этом нет смысла.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В воскресенье президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.
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"На данный момент для меня Кубок Стэнли важнее, чем медаль чемпионата мира. В "Юте" я играю постоянно, за сборную России мы сейчас выступать не можем. То есть я не могу думать о чемпионате мира, в котором мы не участвуем", - сказал Сергачев.
"Каждый раз что-то говорят (о допуске), и ничего не происходит, поэтому нельзя сидеть и об этом переживать. Когда нам скажут, что можно играть за сборную России, я очень сильно обрадуюсь и с удовольствием, если меня пригласят, приеду. Полностью отдамся сборной России и постараюсь выиграть чемпионат мира или Олимпиаду. Но сейчас об этом думать я не хочу", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.