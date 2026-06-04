Сергачев не хочет думать о турнирах сборной, пока на них нет допуска

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный обладатель Кубка Стэнли российский защитник клуба НХЛ "Юта Маммот" Михаил Сергачев заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что будет очень рад допуску сборной России на международные турниры, но пока его нет, рассуждать об этом нет смысла.

"Каждый раз что-то говорят (о допуске), и ничего не происходит, поэтому нельзя сидеть и об этом переживать. Когда нам скажут, что можно играть за сборную России, я очень сильно обрадуюсь и с удовольствием, если меня пригласят, приеду. Полностью отдамся сборной России и постараюсь выиграть чемпионат мира или Олимпиаду. Но сейчас об этом думать я не хочу", - добавил он.