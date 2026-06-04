Хинштейн рассказал о судьбе эвакуированного в Курскую область украинца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гражданин Украины, эвакуированный в Курскую область, захотел остаться в РФ до завершения СВО, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Гражданин Украины, эвакуированный ранее в Курскую область из зоны боевых действий, захотел остаться в РФ до завершения СВО, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Бывший федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова в январе сообщала, что в России находились 46 граждан Украины, эвакуированных российскими военными из зоны боевых действий. Она отмечала тогда, что власти Киева не хотят забирать своих граждан. По ее данным на тот момент, шесть украинцев находились в ПВР в Курской области.
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"Пять человек из шести граждан Украины изъявили желание вернуться к себе домой. И при содействии аппарата уполномоченного по правам человека в России пятеро из них сейчас нашу территорию покинули, находятся на Украине", - сказал Хинштейн на ПМЭФ.
Он отметил, что гражданам Украины обеспечивалось такое же содержание и уход в ПВР, как и за российскими гражданами, а за время нахождения всех шестерых граждан в ПВР ни одной жалобы от них не поступило.
"Шестой захотел остаться на нашей территории до завершения специальной военной операции. Находится также в пункте временного размещения. Всем обеспечен", - добавил губернатор.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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