Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн рассказал о судьбе эвакуированного в Курскую область украинца - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
04:47 04.06.2026 (обновлено: 09:35 04.06.2026)
Хинштейн рассказал о судьбе эвакуированного в Курскую область украинца

Хинштейн: эвакуированный в Курскую область украинец захотел остаться в РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Курской области Александр Хинштейн на ПМЭФ-2026
Губернатор Курской области Александр Хинштейн на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Курской области Александр Хинштейн на ПМЭФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданин Украины, эвакуированный в Курскую область, захотел остаться в РФ до завершения СВО, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Гражданин Украины, эвакуированный ранее в Курскую область из зоны боевых действий, захотел остаться в РФ до завершения СВО, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Бывший федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова в январе сообщала, что в России находились 46 граждан Украины, эвакуированных российскими военными из зоны боевых действий. Она отмечала тогда, что власти Киева не хотят забирать своих граждан. По ее данным на тот момент, шесть украинцев находились в ПВР в Курской области.
Церемония возложения цветову у закладного камня на месте будущего памятника освободителям в Курске - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Хинштейн почтил память освободивших Курское приграничье от ВСУ
26 апреля, 11:50
"Пять человек из шести граждан Украины изъявили желание вернуться к себе домой. И при содействии аппарата уполномоченного по правам человека в России пятеро из них сейчас нашу территорию покинули, находятся на Украине", - сказал Хинштейн на ПМЭФ.
Он отметил, что гражданам Украины обеспечивалось такое же содержание и уход в ПВР, как и за российскими гражданами, а за время нахождения всех шестерых граждан в ПВР ни одной жалобы от них не поступило.
"Шестой захотел остаться на нашей территории до завершения специальной военной операции. Находится также в пункте временного размещения. Всем обеспечен", - добавил губернатор.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Заместитель председателя комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Хинштейн рассказал о выдаче сертификатов за утраченное жилье
17 апреля, 13:22
 
ПМЭФ-2026Курская областьУкраинаРоссияАлександр ХинштейнТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала