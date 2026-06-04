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В Казахстане сгорела "комната страха" - РИА Новости, 04.06.2026
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06:34 04.06.2026
В Казахстане сгорела "комната страха"

"Комната страха" и карусель горели в казахстанском Атырау

© Sputnik / Тимур Батыршин | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы и пожарная машина в Казахстане
Сотрудники противопожарной службы и пожарная машина в Казахстане - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Сотрудники противопожарной службы и пожарная машина в Казахстане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В игровом парке в Атырау произошло возгорание деревянной комнаты страха и карусели.
  • Спасатели оперативно ликвидировали горение, не допустив распространения огня на соседние строения.
АСТАНА, 4 июн - РИА Новости. "Комната страха" и карусель горели в игровом парке в Атырау на западе Казахстана, сообщает в четверг департамент МЧС по Атырауской области.
"В городе Атырау... на территории игрового парка произошло возгорание деревянной комнаты страха и карусели.... Спасатели не допустив распространения огня на соседние строения оперативно ликвидировали горение", - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что во время прибытия первых подразделений пожарных, объекты были полностью охвачены огнем. Развитию пожара способствовало большое количество горючих материалов. Пострадавших нет.
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