В Казахстане сгорела "комната страха"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В игровом парке в Атырау произошло возгорание деревянной комнаты страха и карусели.
- Спасатели оперативно ликвидировали горение, не допустив распространения огня на соседние строения.
АСТАНА, 4 июн - РИА Новости. "Комната страха" и карусель горели в игровом парке в Атырау на западе Казахстана, сообщает в четверг департамент МЧС по Атырауской области.
"В городе Атырау... на территории игрового парка произошло возгорание деревянной комнаты страха и карусели.... Спасатели не допустив распространения огня на соседние строения оперативно ликвидировали горение", - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что во время прибытия первых подразделений пожарных, объекты были полностью охвачены огнем. Развитию пожара способствовало большое количество горючих материалов. Пострадавших нет.
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