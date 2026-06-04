Касперский рассказал о киберсистемах, которые невозможно взломать

Краткий пересказ от РИА ИИ Евгений Касперский назвал конструктивную безопасность перспективным направлением для России.

Это подход, при котором требования безопасности учитываются на этапе создания архитектуры и дизайна системы.

Евгений Касперский выступил с заявлением на полях ПМЭФ-2026, который проходит с 3 по 6 июня.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Конструктивная безопасность является весьма перспективным направлением для России, при таком подходе выстраиваются киберсистемы, которые невозможно взломать, рассказал генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский на полях ПМЭФ-2026.

Конструктивная безопасность в цифровых системах - это подход, при котором требования безопасности учитываются на этапе создания архитектуры и дизайна системы, а не добавляются позже в виде отдельных решений.

« "Если же говорить про кибератаки, то есть атаки на инфраструктуру, то есть еще одна отрасль - это еще одно направление, которое мне кажется весьма перспективным — это конструктивная безопасность. То есть создание систем, кибермеханических систем, киберфинансовых систем, которые невозможно взломать", - сказал Касперский