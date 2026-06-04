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Касперский рассказал о киберсистемах, которые невозможно взломать - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:03 04.06.2026
Касперский рассказал о киберсистемах, которые невозможно взломать

Касперский назвал конструктивную безопасность перспективным направлением для РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОснователь и руководитель "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский
Основатель и руководитель Лаборатория Касперского Евгений Касперский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Основатель и руководитель "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Касперский назвал конструктивную безопасность перспективным направлением для России.
  • Это подход, при котором требования безопасности учитываются на этапе создания архитектуры и дизайна системы.
  • Евгений Касперский выступил с заявлением на полях ПМЭФ-2026, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Конструктивная безопасность является весьма перспективным направлением для России, при таком подходе выстраиваются киберсистемы, которые невозможно взломать, рассказал генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский на полях ПМЭФ-2026.
Конструктивная безопасность в цифровых системах - это подход, при котором требования безопасности учитываются на этапе создания архитектуры и дизайна системы, а не добавляются позже в виде отдельных решений.
«
"Если же говорить про кибератаки, то есть атаки на инфраструктуру, то есть еще одна отрасль - это еще одно направление, которое мне кажется весьма перспективным — это конструктивная безопасность. То есть создание систем, кибермеханических систем, киберфинансовых систем, которые невозможно взломать", - сказал Касперский.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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