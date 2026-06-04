На Кубе назвали запуск карт "Мир" стратегическим шагом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запуск российских банковских карт "Мир" на Кубе назвали стратегическим шагом для развития финансовых отношений между Гаваной и Москвой.
- С 6 июня Куба лишится возможности проводить операции по международным банковским картам Visa и Mastercard.
- По словам зампремьера Переса-Оливы, в настоящее время давление на Кубу достигло беспрецедентного уровня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Запуск российских банковских карт "Мир" на Кубе стал стратегическим шагом для развития финансовых отношений между Гаваной и Москвой на фоне ужесточения санкционного давления, заявил на ПМЭФ заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива Фрага.
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"Платежи картами "Мир" сохраняются, и это был стратегически важный шаг в развитии финансовых отношений между Кубой и Россией", - сказал Перес-Олива Фрага на панели "Россия - Латинская Америка".
Центральный банк республики сообщил накануне, что Куба с 6 июня лишится возможности проводить операции по международным банковским картам Visa и Mastercard после прекращения сотрудничества иностранного банка-процессора с кубинской финансовой компанией FINCIMEX на фоне новых санкций США.
По словам Переса-Оливы, Куба и Россия имеют опыт жизни в условиях ограничительных мер, однако в настоящее время давление на остров достигло беспрецедентного уровня.
Вице-премьер отметил, что последний указ президента США Дональда Трампа о введении вторичных санкций уже привел к уходу с Кубы ряда иностранных компаний и финансовых учреждений.
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"Кубинское население подвергается коллективному наказанию, которое не делает различий между социальными группами и секторами экономики. Оно не разделяет частный и государственный сектор, рабочих и крестьян. От этой суровой реальности страдает весь кубинский народ", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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