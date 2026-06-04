Рейтинг@Mail.ru
На Кубе назвали запуск карт "Мир" стратегическим шагом - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
18:29 04.06.2026
На Кубе назвали запуск карт "Мир" стратегическим шагом

Вице-премьер Кубы Перес-Олива Фрага: запуск карт "Мир" стал стратегическим шагом

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарты "Мир"
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Карты "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запуск российских банковских карт "Мир" на Кубе назвали стратегическим шагом для развития финансовых отношений между Гаваной и Москвой.
  • С 6 июня Куба лишится возможности проводить операции по международным банковским картам Visa и Mastercard.
  • По словам зампремьера Переса-Оливы, в настоящее время давление на Кубу достигло беспрецедентного уровня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Запуск российских банковских карт "Мир" на Кубе стал стратегическим шагом для развития финансовых отношений между Гаваной и Москвой на фоне ужесточения санкционного давления, заявил на ПМЭФ заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива Фрага.
«
"Платежи картами "Мир" сохраняются, и это был стратегически важный шаг в развитии финансовых отношений между Кубой и Россией", - сказал Перес-Олива Фрага на панели "Россия - Латинская Америка".
Гавана - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Российские компании допустят до управления промпроизводствами на Кубе
10 апреля, 08:26
Центральный банк республики сообщил накануне, что Куба с 6 июня лишится возможности проводить операции по международным банковским картам Visa и Mastercard после прекращения сотрудничества иностранного банка-процессора с кубинской финансовой компанией FINCIMEX на фоне новых санкций США.
По словам Переса-Оливы, Куба и Россия имеют опыт жизни в условиях ограничительных мер, однако в настоящее время давление на остров достигло беспрецедентного уровня.
Вице-премьер отметил, что последний указ президента США Дональда Трампа о введении вторичных санкций уже привел к уходу с Кубы ряда иностранных компаний и финансовых учреждений.
«
"Кубинское население подвергается коллективному наказанию, которое не делает различий между социальными группами и секторами экономики. Оно не разделяет частный и государственный сектор, рабочих и крестьян. От этой суровой реальности страдает весь кубинский народ", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Путин напомнил о российской помощи Кубе
15 января, 16:53
 
ПМЭФ-2026В миреКубаСШАГаванаДональд ТрампVisa, Inc.MasterCard, Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала