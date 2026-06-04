На Кубе назвали запуск карт "Мир" стратегическим шагом

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"Кубинское население подвергается коллективному наказанию, которое не делает различий между социальными группами и секторами экономики. Оно не разделяет частный и государственный сектор, рабочих и крестьян. От этой суровой реальности страдает весь кубинский народ", - подчеркнул он.