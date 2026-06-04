Карл III сомневался в визите Трампа из-за его спора с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Король Великобритании Карл III высказывал сомнения по поводу государственного визита президента США Дональда Трампа в страну из-за спора с Владимиром Зеленским.
- Британские чиновники и дипломаты вели активную закулисную работу, чтобы развеять опасения монарха.
- Главный личный секретарь короля Клайв Олдертон спрашивал МИД Даунинг-стрит о целесообразности продолжения планирования визита Трампа.
ЛОНДОН, 4 июн - РИА Новости. Король Великобритании Карл III высказывал сомнения по поводу государственного визита президента США Дональда Трампа в страну из-за спора американского лидера с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, сообщает газета i Paper со ссылкой на источники.
"Король выражал серьезную обеспокоенность по поводу государственного визита Дональда Трампа в Великобританию после печально известного конфликта президента США с Владимиром Зеленским", - пишет издание.
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Отмечается, что британские чиновники беспокоились, что король откажется принимать Трампа, спровоцировав дипломатический кризис.
По информации издания, британские чиновники и дипломаты вели активную закулисную работу, чтобы развеять опасения монарха. Также ожидалось, что премьер-министр Кир Стармер поднимет данный вопрос на еженедельной аудиенции с королем в марте 2025 года, всего через несколько недель после инцидента в Овальном кабинете.
Переписку по поводу работы с королем вел бывший посол страны в США Питер Мандельсон, впоследствии ушедший с поста из-за скандала вокруг связей с Джеффри Эпштейном. По данным газеты, часть переписки содержится в опубликованных в понедельник документах по делу Мандельсона, однако информация отредактирована и лишена контекста.
В частности, в одном электронном письме от одного из чиновников МИД, которое было переслано Мандельсону, говорилось, что главный личный секретарь короля Клайв Олдертон спрашивал МИД Даунинг-стрит о том, считают ли они целесообразным продолжать с планированием визита или внести коррективы. По информации издания, контекст данного письма касается сомнений Карла III по поводу визита.
Трамп 28 февраля прошлого года отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Всего за день до этого Стармер лично вручил Трампу приглашение от Карла III посетить Британию с государственным визитом.