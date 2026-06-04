Кафельников объяснил грандиозный успех Андреевой на "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Воля и стремление к победе стали главным фактором успеха российской теннисистки Мирры Андреевой в полуфинале Открытого чемпионата Франции против украинки Марты Костюк, заявил РИА Новости экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

В четверг 19-летняя Андреева обыграла Костюк со счетом 6:1, 6:3 и впервые в карьере вышла в финал "Ролан Гаррос" в Париже.