"Северсталь" подписала контракт с американским хоккеистом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Северсталь» из Череповца объявила о подписании контракта с американским хоккеистом Денисом Яном.
- Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" в Telegram-канале объявила о подписании контракта с американским хоккеистом Денисом Яном.
Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27.
Ян в 2015 году был выбран на драфте НХЛ клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг" под общим 64-м номером. В КХЛ он выступал за нижегородское "Торпедо" и уфимский "Салават Юлаев". За четыре сезона в лиге провел 247 матчей и набрал 106 (60+46) результативных баллов.
В составе уфимского клуба он стал бронзовым призером чемпионата КХЛ сезона-2024/25.