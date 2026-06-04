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"Северсталь" подписала контракт с американским хоккеистом - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Хоккей
 
14:46 04.06.2026 (обновлено: 14:49 04.06.2026)
"Северсталь" подписала контракт с американским хоккеистом

"Северсталь" подписала контракт с американским хоккеистом Денисом Яном

© Фото : сайт ХК "Торпедо"Денис Ян
Денис Ян - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : сайт ХК "Торпедо"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Северсталь» из Череповца объявила о подписании контракта с американским хоккеистом Денисом Яном.
  • Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" в Telegram-канале объявила о подписании контракта с американским хоккеистом Денисом Яном.
Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27.
Ян в 2015 году был выбран на драфте НХЛ клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг" под общим 64-м номером. В КХЛ он выступал за нижегородское "Торпедо" и уфимский "Салават Юлаев". За четыре сезона в лиге провел 247 матчей и набрал 106 (60+46) результативных баллов.
В составе уфимского клуба он стал бронзовым призером чемпионата КХЛ сезона-2024/25.
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