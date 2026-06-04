Замглавы Счетной палаты Изотова: поддержка семей в России дает результат

Российский бюджет направляет триллионы рублей на социальную поддержку, эти меры эффективны и востребованы. Какую максимальную выплату может получить семья при рождении ребенка, и на что родители тратят материнский капитал, для кого в этом году введены новые доплаты к пенсии, и как стартовал эксперимент по выплате больничных самозанятым, в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума рассказала заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова. Беседовала Мила Кузьмич.

ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

– Галина Сергеевна, в большинстве стран мира семьи с детьми являются самыми уязвимыми. Как как работает поддержка семей с детьми в России?

– Меры государственной поддержки дают результат. С 2020 года общий уровень бедности в России сократился почти в два раза – с 12,2% до 6,7%. А среди многодетных семей бедность снизилась с 38,1% до 16,2%. Но, к сожалению, семьи с детьми пока по‑прежнему составляют более 70% малоимущих домохозяйств.

– Какие меры поддержки семей наиболее значимы?

– В основном это, конечно, материнский капитал, он остается самым востребованным инструментом. По состоянию на 1 января 2026 года за все время действия программы сертификаты получили более 15 миллионов семей. В Социальный фонд ежегодно поступает более двух миллионов обращений за распоряжением этими средствами. Значительное влияние на повышение доходов оказало и введение с 2023 года единого пособия при рождении и воспитании ребенка. Только в 2025 году его выплатили в отношении 11,7 миллиона детей, а также его получили более 440 тысяч беременных женщин. Существенно расширены меры поддержки для женщин, удостоившихся звания "Мать-героиня". Также с 2026 года для семей с двумя и более детьми введен налоговый вычет – возврат части уплаченного за год НДФЛ. Ожидаем, что и эта мера даст свои результаты.

– Судя по количеству получателей, в бюджет должны быть заложены значительные средства на поддержку семей с детьми. О каких суммах идет речь?

– Здесь нужно отметить, что число многодетных семей за последние десять лет выросло более чем в два раза: с 1,1 миллиона в 2013 году до 2,9 миллиона в 2025 году. И детей в них стало вдвое больше – их число выросло с 4,8 миллиона до 9,5 миллиона человек. Это очень позитивная динамика. В свою очередь с 2021 года расходы бюджета на поддержку семей с детьми также выросли вдвое, в основном это связано с введением единого пособия и льготной семейной ипотеки. В 2026 году на эти цели планируется потратить 3,9 триллиона рублей. Большая часть этих денег – 60% – будет направлена на реализацию программы "Социальная поддержка граждан", выплату пособий и материнского капитала.

– И на что россияне чаще всего тратят материнский капитал?

– Сейчас основным направлением использования становится образование детей – в 2025 году его выбрали 35% обратившихся (734 тысяч семей). На втором месте – улучшение жилищных условий, 32% (677 тысяч семей).

– А если не учитывать маткапитал, на какую максимальную сумму может рассчитывать семья при рождении ребенка?

– Здесь, конечно же, все зависит от зарплаты. Чем больше официальный доход мамы до декрета, тем значительнее будут выплаты. Самая главная из них – это пособие по беременности и родам, оно полностью привязано к заработку. В 2026 году его потолок установлен на уровне свыше 955 тысяч рублей, то есть почти миллион, который женщина может получить сразу, уходя в декрет. Плюс единовременное пособие при рождении ребенка. Оно уже никак не зависит от доходов: с февраля 2026 года это фиксированные 28,45 тысячи рублей на каждого ребенка. Его получают все без исключения. Дальше – ежемесячная поддержка до полутора лет. И вот здесь опять все зависит от заработка. У работающего родителя с февраля 2026 года максимальная выплата немногим превышает 83 тысяч рублей в месяц, а у неработающего – 10,7 тысяч рублей. Регионы могут добавлять свои выплаты, их размеры и условия устанавливаются региональным законодательством.

– В прошлом году в России существенно повысили выплаты матерям-студенткам. Поможет ли это демографии?

– Да, с сентября 2025 года пособие для студенток очной формы рассчитывается не из размера стипендии, а из прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Социальный фонд уже выплатил его почти пяти тысячам студенток. Это важный шаг: молодая мать не должна бросать учебу из-за финансовых трудностей. Насколько это скажется на рождаемости, покажет время, но сама поддержка своевременна.

– Еще одно нововведение 2026 года, но уже для пенсионеров – региональная доплата, которую теперь назначает Социальный фонд. Расскажите, кто может ее получать?

– Право на региональную социальную доплату получают неработающие пенсионеры, у которых общий доход ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в регионе проживания. Эта мера работает только в тех регионах, где местный ПМП выше установленного на федеральном уровне. Доплата доводит доход пенсионера ровно до необходимого минимума в регионе.

– А если прожиточный минимум в регионе ниже федерального?

– В этом случае назначается уже федеральная доплата и ровно по такому же принципу, ее задача – повысить доход пенсионера до федерального минимума. Проще говоря, федеральная доплата – это базовая гарантия для всех. Если говорить о конкретных цифрах, то на 2026 год в бюджете Социального фонда на федеральную доплату заложено свыше 129 миллиардов рублей. А региональная – это надбавка сверху для тех, кто живет в регионах с высоким прожиточным минимумом.

– Какая сейчас разница между самой большой и самой маленькой пенсией в регионах?

– Размер пенсии зависит прежде всего от зарплат, которые человек получал в течение жизни, от отрасли и от региональных коэффициентов. По данным Социального фонда на 1 апреля 2026 года, средняя пенсия по старости в России немногим выше 27,2 тысячи рублей. Самый низкий средний размер установлен в Кабардино-Балкарской Республике – 21,1 тысячи рублей. Самый высокий – в Чукотском автономном округе, более 45,5 тысячи рублей. Разница более чем в два раза, и это объективная реальность, связанная с условиями жизни и работы на Севере.

– А как соотносятся средняя пенсия и средняя зарплата по стране? Этот разрыв сокращается?

– Соотношение средней пенсии со средней зарплатой в феврале 2026 года составило 24,3%. Для сравнения: в 2025 году было 23,3%, в 2024 году – 23,5%.

Тренд положительный, доля пенсии в заработке медленно, но растет. Однако с точки зрения международных стандартов и, что важнее, с точки зрения реального уровня жизни пенсионеров 24% от зарплаты – конечно, не тот уровень, на котором можно останавливаться. Но здесь нужно учитывать, что многие пенсионеры получают еще и социальные доплаты, льготы, а также продолжают работать.

– Счетная палата раньше указывала на ошибки в начислении пенсий. Почему они возникают?

– Ошибки возможны по нескольким причинам: некорректный учет трудового стажа, неверные данные о страховых взносах, ошибочные сведения, которые работодатель подает в Социальный фонд. Человеческий и технический факторы никто не отменял. По результатам наших предыдущих проверок такие нарушения действительно выявлялись, и людям впоследствии доначисляли пенсии. Здесь важно понимать. Вопрос не в том, что система ошибается массово. Вопрос в том, что Счетная палата физически не в силах проверить каждое пенсионное дело в стране – их десятки миллионов. Поэтому ключевая вещь – не ждать, пока проверяющие придут со стороны. У граждан есть понятный механизм: если вы уверены, что вам не доплачивают, и имеете подтверждение – обращайтесь в Социальный фонд, пишите заявление на перерасчет, если понадобится, обжалуйте в суде. Это работает, и это законный способ получить свои деньги.

– Не могу не спросить еще про одно новшество 2026 года – добровольное страхование самозанятых на случай болезни. Есть ли первые итоги?