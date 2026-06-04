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Замглавы Счетной палаты Изотова: поддержка семей в России дает результат - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:00 04.06.2026 (обновлено: 10:07 04.06.2026)

Замглавы Счетной палаты Изотова: поддержка семей в России дает результат

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова
Заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова
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Российский бюджет направляет триллионы рублей на социальную поддержку, эти меры эффективны и востребованы. Какую максимальную выплату может получить семья при рождении ребенка, и на что родители тратят материнский капитал, для кого в этом году введены новые доплаты к пенсии, и как стартовал эксперимент по выплате больничных самозанятым, в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума рассказала заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова. Беседовала Мила Кузьмич.
ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
– Галина Сергеевна, в большинстве стран мира семьи с детьми являются самыми уязвимыми. Как как работает поддержка семей с детьми в России?
Меры государственной поддержки дают результат. С 2020 года общий уровень бедности в России сократился почти в два раза – с 12,2% до 6,7%. А среди многодетных семей бедность снизилась с 38,1% до 16,2%. Но, к сожалению, семьи с детьми пока по‑прежнему составляют более 70% малоимущих домохозяйств.
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Социальный фонд рассказал о предоставляемых мерах поддержки на детей
1 июня, 15:43
– Какие меры поддержки семей наиболее значимы?
В основном это, конечно, материнский капитал, он остается самым востребованным инструментом. По состоянию на 1 января 2026 года за все время действия программы сертификаты получили более 15 миллионов семей. В Социальный фонд ежегодно поступает более двух миллионов обращений за распоряжением этими средствами. Значительное влияние на повышение доходов оказало и введение с 2023 года единого пособия при рождении и воспитании ребенка. Только в 2025 году его выплатили в отношении 11,7 миллиона детей, а также его получили более 440 тысяч беременных женщин. Существенно расширены меры поддержки для женщин, удостоившихся звания "Мать-героиня". Также с 2026 года для семей с двумя и более детьми введен налоговый вычет – возврат части уплаченного за год НДФЛ. Ожидаем, что и эта мера даст свои результаты.
– Судя по количеству получателей, в бюджет должны быть заложены значительные средства на поддержку семей с детьми. О каких суммах идет речь?
Здесь нужно отметить, что число многодетных семей за последние десять лет выросло более чем в два раза: с 1,1 миллиона в 2013 году до 2,9 миллиона в 2025 году. И детей в них стало вдвое больше – их число выросло с 4,8 миллиона до 9,5 миллиона человек. Это очень позитивная динамика. В свою очередь с 2021 года расходы бюджета на поддержку семей с детьми также выросли вдвое, в основном это связано с введением единого пособия и льготной семейной ипотеки. В 2026 году на эти цели планируется потратить 3,9 триллиона рублей. Большая часть этих денег – 60% – будет направлена на реализацию программы "Социальная поддержка граждан", выплату пособий и материнского капитала.
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1 июня, 16:25
– И на что россияне чаще всего тратят материнский капитал?
Сейчас основным направлением использования становится образование детей – в 2025 году его выбрали 35% обратившихся (734 тысяч семей). На втором месте – улучшение жилищных условий, 32% (677 тысяч семей).
– А если не учитывать маткапитал, на какую максимальную сумму может рассчитывать семья при рождении ребенка?
Здесь, конечно же, все зависит от зарплаты. Чем больше официальный доход мамы до декрета, тем значительнее будут выплаты. Самая главная из них – это пособие по беременности и родам, оно полностью привязано к заработку. В 2026 году его потолок установлен на уровне свыше 955 тысяч рублей, то есть почти миллион, который женщина может получить сразу, уходя в декрет. Плюс единовременное пособие при рождении ребенка. Оно уже никак не зависит от доходов: с февраля 2026 года это фиксированные 28,45 тысячи рублей на каждого ребенка. Его получают все без исключения. Дальше – ежемесячная поддержка до полутора лет. И вот здесь опять все зависит от заработка. У работающего родителя с февраля 2026 года максимальная выплата немногим превышает 83 тысяч рублей в месяц, а у неработающего – 10,7 тысяч рублей. Регионы могут добавлять свои выплаты, их размеры и условия устанавливаются региональным законодательством.
– В прошлом году в России существенно повысили выплаты матерям-студенткам. Поможет ли это демографии?
Да, с сентября 2025 года пособие для студенток очной формы рассчитывается не из размера стипендии, а из прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Социальный фонд уже выплатил его почти пяти тысячам студенток. Это важный шаг: молодая мать не должна бросать учебу из-за финансовых трудностей. Насколько это скажется на рождаемости, покажет время, но сама поддержка своевременна.
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– Еще одно нововведение 2026 года, но уже для пенсионеров – региональная доплата, которую теперь назначает Социальный фонд. Расскажите, кто может ее получать?
Право на региональную социальную доплату получают неработающие пенсионеры, у которых общий доход ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в регионе проживания. Эта мера работает только в тех регионах, где местный ПМП выше установленного на федеральном уровне. Доплата доводит доход пенсионера ровно до необходимого минимума в регионе.
– А если прожиточный минимум в регионе ниже федерального?
В этом случае назначается уже федеральная доплата и ровно по такому же принципу, ее задача – повысить доход пенсионера до федерального минимума. Проще говоря, федеральная доплата – это базовая гарантия для всех. Если говорить о конкретных цифрах, то на 2026 год в бюджете Социального фонда на федеральную доплату заложено свыше 129 миллиардов рублей. А региональная – это надбавка сверху для тех, кто живет в регионах с высоким прожиточным минимумом.
– Какая сейчас разница между самой большой и самой маленькой пенсией в регионах?
Размер пенсии зависит прежде всего от зарплат, которые человек получал в течение жизни, от отрасли и от региональных коэффициентов. По данным Социального фонда на 1 апреля 2026 года, средняя пенсия по старости в России немногим выше 27,2 тысячи рублей. Самый низкий средний размер установлен в Кабардино-Балкарской Республике – 21,1 тысячи рублей. Самый высокий – в Чукотском автономном округе, более 45,5 тысячи рублей. Разница более чем в два раза, и это объективная реальность, связанная с условиями жизни и работы на Севере.
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– А как соотносятся средняя пенсия и средняя зарплата по стране? Этот разрыв сокращается?
Соотношение средней пенсии со средней зарплатой в феврале 2026 года составило 24,3%. Для сравнения: в 2025 году было 23,3%, в 2024 году – 23,5%.
Тренд положительный, доля пенсии в заработке медленно, но растет. Однако с точки зрения международных стандартов и, что важнее, с точки зрения реального уровня жизни пенсионеров 24% от зарплаты – конечно, не тот уровень, на котором можно останавливаться. Но здесь нужно учитывать, что многие пенсионеры получают еще и социальные доплаты, льготы, а также продолжают работать.
– Счетная палата раньше указывала на ошибки в начислении пенсий. Почему они возникают?
Ошибки возможны по нескольким причинам: некорректный учет трудового стажа, неверные данные о страховых взносах, ошибочные сведения, которые работодатель подает в Социальный фонд. Человеческий и технический факторы никто не отменял. По результатам наших предыдущих проверок такие нарушения действительно выявлялись, и людям впоследствии доначисляли пенсии. Здесь важно понимать. Вопрос не в том, что система ошибается массово. Вопрос в том, что Счетная палата физически не в силах проверить каждое пенсионное дело в стране – их десятки миллионов. Поэтому ключевая вещь – не ждать, пока проверяющие придут со стороны. У граждан есть понятный механизм: если вы уверены, что вам не доплачивают, и имеете подтверждение – обращайтесь в Социальный фонд, пишите заявление на перерасчет, если понадобится, обжалуйте в суде. Это работает, и это законный способ получить свои деньги.
– Не могу не спросить еще про одно новшество 2026 года – добровольное страхование самозанятых на случай болезни. Есть ли первые итоги?
Эксперимент действительно начался. Предполагалось, что в 2026 году в добровольное страхование вступят почти 700 тысяч самозанятых. Они смогут получать оплачиваемый больничный – то есть фактически войти в систему социального страхования с правом на пособие по временной нетрудоспособности. Однако, если смотреть на итоги первого квартала, востребованность оказалась невысокой. Люди не спешат. Причины, на наш взгляд, могут быть разными: недостаток информации, нежелание платить взносы, привычка полагаться на себя. Говорить о результатах эксперимента преждевременно. Но уже сейчас понятно: если самозанятые массово не увидят в этом экономического смысла и удобства, механизм придется донастраивать. Возможно, потребуется менять условия, снижать порог входа или активнее разъяснять выгоды. Это живой эксперимент, и Счетная палата будет внимательно следить за его развитием.
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ПМЭФ-2026ИнтервьюГалина ИзотоваРоссияподдержкаМатеринский капиталСемьясамозанятые
 
 
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