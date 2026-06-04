Испания не смогла обыграть Ирак в товарищеском матче перед ЧМ

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Ирака в товарищеском матче.
Встреча в испанской Ла-Корунье завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Испании мяч забил Ферран Торрес (16-я минута). У команды Ирака отличился Мерхас Доски (27).
Товарищеские матчи
04 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
16’ • Ферран Торрес
27’ • Merchas Doski
(Akam Hashem)
Сборная Испании 9 июня сыграет товарищеский матч с командой Перу. На предстоящем чемпионате мира испанцы встретятся с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая в рамках группы H.
Сборная Ирака 9 июня проведет товарищеский матч против команды Венесуэлы. На мировом первенстве иракские футболисты встретятся с командами Норвегии, Франции и Сенегала в рамках группы I.
Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.