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Испания не смогла обыграть Ирак в товарищеском матче перед ЧМ - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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23:57 04.06.2026 (обновлено: 11:44 05.06.2026)
Испания не смогла обыграть Ирак в товарищеском матче перед ЧМ

Сборные Испании и Ирака сыграли вничью в товарищеском матче перед ЧМ-2026

© MARTIN MEISSNER - Powered by Getty Images/UEFAПолузащитник сборной Испании Ферран Торрес
Полузащитник сборной Испании Ферран Торрес - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© MARTIN MEISSNER - Powered by Getty Images/UEFA
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Ирака в товарищеском матче.
Встреча в испанской Ла-Корунье завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Испании мяч забил Ферран Торрес (16-я минута). У команды Ирака отличился Мерхас Доски (27).
Товарищеские матчи
04 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Испания
1 : 1
Ирак
16‎’‎ • Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
27‎’‎ • Merchas Doski
(Akam Hashem)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Испании 9 июня сыграет товарищеский матч с командой Перу. На предстоящем чемпионате мира испанцы встретятся с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая в рамках группы H.
Сборная Ирака 9 июня проведет товарищеский матч против команды Венесуэлы. На мировом первенстве иракские футболисты встретятся с командами Норвегии, Франции и Сенегала в рамках группы I.
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