Испания не смогла обыграть Ирак в товарищеском матче перед ЧМ

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Ирака в товарищеском матче.

Встреча в испанской Ла-Корунье завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Испании мяч забил Ферран Торрес (16-я минута). У команды Ирака отличился Мерхас Доски (27).

Сборная Испании 9 июня сыграет товарищеский матч с командой Перу. На предстоящем чемпионате мира испанцы встретятся с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая в рамках группы H.

Сборная Ирака 9 июня проведет товарищеский матч против команды Венесуэлы. На мировом первенстве иракские футболисты встретятся с командами Норвегии, Франции и Сенегала в рамках группы I.