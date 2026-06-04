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Суд в июле начнет рассматривать иск семьи баскетболиста Тиммы к Седоковой - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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07:30 04.06.2026
Суд в июле начнет рассматривать иск семьи баскетболиста Тиммы к Седоковой

Останкинский суд в июле начнет рассматривать иск семьи Тиммы к Седоковой

© Фото : Социальные сети Яниса ТиммыЯнис Тимма и Анна Седокова
Янис Тимма и Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Социальные сети Яниса Тиммы
Янис Тимма и Анна Седокова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Останкинский суд Москвы в июле проведет беседу по иску семьи покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой о разделе имущества бывших супругов.
  • Истцы требуют взыскать с Седоковой долю от продажи квартиры — по 10 миллионов рублей каждому, однако артистка с требованиями не согласна.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Останкинский суд Москвы в июле проведет беседу по иску семьи покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой о разделе имущества бывших супругов, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Беседа назначена на 13 июля. Ранее заявление было направлено в другую инстанцию, однако затем подсудность изменили на Останкинский суд столицы.
Истцы, то есть родители баскетболиста и его несовершеннолетний сын, требуют взыскать с Седоковой долю от продажи квартиры — по 10 миллионов рублей каждому. Артистка с требованиями не согласна. Ее представители в суде заявляли, что деньги от продажи недвижимости были потрачены на семейные нужды.
Мировой судья расторг брак между супругами 9 декабря 2024 года, спустя неделю в Москве было найдено тело Тиммы. Следствие установило, что баскетболист покончил с собой.
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СпортМоскваЯнис ТиммаАнна Седокова
 
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