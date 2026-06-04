Суд в июле начнет рассматривать иск семьи баскетболиста Тиммы к Седоковой

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Останкинский суд Москвы в июле проведет беседу по иску семьи покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой о разделе имущества бывших супругов, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.