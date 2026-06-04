Суд в июле начнет рассматривать иск семьи баскетболиста Тиммы к Седоковой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Останкинский суд Москвы в июле проведет беседу по иску семьи покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой о разделе имущества бывших супругов.
- Истцы требуют взыскать с Седоковой долю от продажи квартиры — по 10 миллионов рублей каждому, однако артистка с требованиями не согласна.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Останкинский суд Москвы в июле проведет беседу по иску семьи покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой о разделе имущества бывших супругов, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Беседа назначена на 13 июля. Ранее заявление было направлено в другую инстанцию, однако затем подсудность изменили на Останкинский суд столицы.
Истцы, то есть родители баскетболиста и его несовершеннолетний сын, требуют взыскать с Седоковой долю от продажи квартиры — по 10 миллионов рублей каждому. Артистка с требованиями не согласна. Ее представители в суде заявляли, что деньги от продажи недвижимости были потрачены на семейные нужды.