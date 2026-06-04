Исинбаева стала позором России. Выдающаяся чемпионка продалась Западу?

Двукратная олимпийская чемпионка задолжала крупную сумму Федеральной налоговой службе России (ФНС), однако ее банковские счета до сих пор не заблокировали. Исинбаева давно сбежала в Испанию и сделала ряд нелицеприятных высказываний, после которых не сдержался даже легендарный Фетисов.

История до скандала

Елена Исинбаева была кумиром миллионов российских болельщиков на протяжении десяти с лишним лет. За красоткой-легкоатлеткой следили с повышенным интересом: она влюбляла в себя милотой и доброжелательностью. Более того, в августе 2016 года Исинбаеву избрали в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) на восемь лет. Это довольно-таки важный пост для отстаивания интересов страны.

Невозможно было представить, что Исинбаева выберет антироссийскую позицию и окончательно переедет в Испанию. Все стало еще хуже после абсолютно глупых заявлений о том, что она никогда не имела связей с российской армией, хотя подтверждения этому легко найти в интернете.

В августе прошлого года ФНС зафиксировала у Исинбаевой долг в 283,6 тысяч рублей. По данным на 1 июня 2026-го, задолженность спортсменки выросла до 705,8 тысячи рублей. При этом, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", банковские счета россиянки не заблокировали.

"Ей с этим жить"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов , а также депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев заявили, что для Исинбаевой задолженность в таком размере — копеечная, поэтому выплаты могут стать свидетельством ее лояльности к родной стране.

“Это было ее решением. Она рассказывает, как гордилась, когда поднимался флаг России , но ничего не сделала для того, чтобы в Международном олимпийском комитете нам флаг вернули. Цинично, разве нет? Она приняла решение с этим жить. Насколько она счастлива сейчас, можно только догадываться", — сказал РИА Новости Фетисов

« “Елена Исинбаева — достаточно состоятельная девушка, и чтобы не оставался этот не самый лучший шлейф после ее отъезда из России, ей надо взять и заплатить этот долг. Это сущие копейки по сравнению с теми гонорарами, которые она получила за время выступлений. А ведь подготовку к ним проплатила наша страна и наши налогоплательщики", — добавил Свищев.

Исинбаева плюнула в лицо России. Она не могла не понимать, что подобные действия вызовут большой резонанс, но не стала ничего предпринимать. При даже небольшом желании все проблемы можно было закрыть за пару дней, однако двукратная олимпийская чемпионка выбрала сложный путь, который явно не по душе ее многочисленным поклонникам.