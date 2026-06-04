На ПМЭФ утвердили план по внедрению высокоскоростного интернета в поездах

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" и "Федеральная пассажирская компания" утвердили план внедрения спутниковой связи в поездах дальнего следования.

Поэтапное оснащение будет проводиться на базе низкоорбитальной группировки "Бюро 1440".

Доступ к высокоскоростному интернету получат пассажиры порядка 400 составов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" и "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) утвердили "дорожную карту" внедрения высокоскоростного интернета примерно в 400 поездах дальнего следования, передает корреспондент РИА Новости.

РЖД подписывали аналогичный план по внедрению высокоскоростного интернета в поездах дирекции скоростного сообщения. Она отвечает за "Сапсаны" и ряд поездов "Ласточка". Теперь соглашение подписано с ФПК , которая отвечает за все остальные пассажирские поезда холдинга РЖД.

"Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" и "Федеральная пассажирская компания" утвердили план внедрения спутниковой связи в поездах дальнего следования… Документ предполагает поэтапное оснащение поездов дальнего следования спутниковой связью на базе низкоорбитальной группировки "Бюро 1440", - говорится в сообщении двух компаний.

"Согласно плану, доступ к высокоскоростному интернету получат пассажиры порядка 400 составов поездов дальнего следования", - уточняют компании.

Так, что на первом этапе на составах ФПК пройдут испытания абонентского терминала, разработанного "Бюро 1440" специально для железнодорожного транспорта с учетом требований к инфраструктуре. После всех необходимых работ начнется опытная эксплуатация сервиса.

ФПК рассчитывает на появление бесперебойного интернета во всех ее поездах в первом квартале 2028 года, сообщал в конце мая замгендиректора компании Николай Абрамов.