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На ПМЭФ утвердили план по внедрению высокоскоростного интернета в поездах - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:05 04.06.2026
На ПМЭФ утвердили план по внедрению высокоскоростного интернета в поездах

На ПМЭФ утвердили план по внедрению высокоскоростного интернета в 400 поездах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭлектропоезд "Ласточка" на участке Московского центрального кольца
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Электропоезд "Ласточка" на участке Московского центрального кольца. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" и "Федеральная пассажирская компания" утвердили план внедрения спутниковой связи в поездах дальнего следования.
  • Поэтапное оснащение будет проводиться на базе низкоорбитальной группировки "Бюро 1440".
  • Доступ к высокоскоростному интернету получат пассажиры порядка 400 составов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" и "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) утвердили "дорожную карту" внедрения высокоскоростного интернета примерно в 400 поездах дальнего следования, передает корреспондент РИА Новости.
РЖД подписывали аналогичный план по внедрению высокоскоростного интернета в поездах дирекции скоростного сообщения. Она отвечает за "Сапсаны" и ряд поездов "Ласточка". Теперь соглашение подписано с ФПК, которая отвечает за все остальные пассажирские поезда холдинга РЖД.
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"Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" и "Федеральная пассажирская компания" утвердили план внедрения спутниковой связи в поездах дальнего следования… Документ предполагает поэтапное оснащение поездов дальнего следования спутниковой связью на базе низкоорбитальной группировки "Бюро 1440", - говорится в сообщении двух компаний.
"Согласно плану, доступ к высокоскоростному интернету получат пассажиры порядка 400 составов поездов дальнего следования", - уточняют компании.
Так, что на первом этапе на составах ФПК пройдут испытания абонентского терминала, разработанного "Бюро 1440" специально для железнодорожного транспорта с учетом требований к инфраструктуре. После всех необходимых работ начнется опытная эксплуатация сервиса.
ФПК рассчитывает на появление бесперебойного интернета во всех ее поездах в первом квартале 2028 года, сообщал в конце мая замгендиректора компании Николай Абрамов.
РЖД ожидают, что запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России станет возможен в 2028 году, но все будет зависеть от наличия оборудования, говорил в мае РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин.
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РЖД показали на ПМЭФ, как изменились пассажирские вагоны
3 июня, 15:30
 
ПМЭФ-2026ТехнологииРоссияЕвгений ЧаркинФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
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