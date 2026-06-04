МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Один из жителей Европы поинтересовался на форуме, каково жить в России. Больше всего его волновали вопросы безопасности и налогов. В ответ люди из самых разных стран стали делиться своими историями.
Что они рассказали? И что больше всего поразило иностранцев в России?
Безопаснее, чем в Европе
Пользователь платформы Reddit с ником XYPERT поинтересовался на форуме, безопасно ли жить в России. В ответ посыпалась уйма комментариев.
"Да вы смеетесь! Безопасно и глубоко за полночь. В метро одни не снимают рюкзаки, а другие откладывают их в сторону, когда садятся. Телефоны торчат из карманов", — написал IcePuzzleheaded5507.
Пользователю с ником Facensearo тоже все нравится в нашей стране.
"Почти нет карманных краж, грабежей или тем более убийств, можно разве что нарваться на неприятности в шумной компании — причем и мужчинам, и женщинам", — поделился опытом читатель платформы.
Делились некоторые и своим личным опытом. Один из пользователей, подвыпив, проспал всю ночь на газоне — и ничего с ним не произошло. По его словам, большие города в России намного безопаснее европейских. И карманников нет, и уровень преступности вообще ниже, чем в ЕС.
На Никольской улице в Москве
"Меня разбудил незнакомец, и все мои вещи были при мне. С женщинами немного не так. В принципе, им тоже ничего не угрожает, но я бы все же посоветовал не разгуливать в одиночку после полуночи. Скажем так, можно столкнуться с непрошеным вниманием", — поделился историей Qudaitak.
Налоги — полный кошмар
Затронули на форуме и тему налогов. Автор обсуждения XYPERT рассказал о жизни в Евросоюзе.
"Налоги, как вы догадываетесь, полный кошмар. Я живу в той части ЕС, где боевых действий не боятся: мы далеко от зоны конфликта. Но, если честно, я все равно не в восторге и уже подумываю о переезде. <...> Две главные проблемы — это языковой барьер и что я буду скучать по местам, где вырос", — написал он.
Также XYPERT сообщил, что давно мечтает посетить Россию. Он считает, что наша страна еще не подхватила "западной болезни": "Я действительно уважаю Россию и русских. <...> При этом я понимаю, что идеального места не бывает, и хотел бы знать нюансы".
Из Германии в Россию — да!
Иностранцы все чаще выбирают нашу страну для переезда. Кто-то в восторге от нашей кухни и традиций, кого-то манят необъятные просторы России. Историей своего переезда поделился немец Дмитрий Берг.
Мужчина прожил в Германии 31 год. У него была хорошая должность в системе бундесвера, стабильная зарплата и комфортная жизнь. Однако со временем его начали беспокоить нравственные вопросы. По его словам, он все чаще ловил себя на мысли: "Какой пример я подам своим детям, если нормой станет открытая неприязнь к русским?"
В беседе с журналистами Берг отметил: "В высоких кругах Россию считают врагом. И это не обсуждается".
Берг с грустью рассказал и об изменениях в немецком образовании: "Оно сильно ухудшилось. Появились предметы, которые детьми воспринимаются странно". В качестве примера он привел курс сексуального просвещения для малышей. При этом о российском образовании он говорит с определенным одобрением.
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Учащиеся школы № 1995 города Москвы во время урока
В итоге он принял решение перевезти семью в Приморье. Его жена, уроженка Калининграда, быстро освоилась на родине.
У вас есть все, что нужно
Дмитрий Берг не единственный немец, который в восторге от России. Они удивляются не только архитектуре и мерам безопасности в нашей стране, но и самым современным сервисам и развитой медицине. Жительница Германии написала: "У вас есть все, что нужно, и даже больше. Ночью могут приехать поставить капельницу. В Германии без рецепта не купить даже анальгетик".
Она признается, что из-за санкций доставка посылок с медикаментами из России занимает больше времени, но она все равно регулярно просит друзей присылать их. "Я готова ждать, потому что оно того стоит", — подчеркнула женщина.
К счастью, не все жители Евросоюза подвержены пропаганде. Среди них нашлись те, кто решил лично познакомиться с Россией. И для кого-то наша страна стала вторым домом.