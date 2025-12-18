Рейтинг@Mail.ru
"А где же мрак?": реальность глазами иностранцев, приезжающих в Россию
16:48 18.12.2025
"А где же мрак?": реальность глазами иностранцев, приезжающих в Россию
Знакомый немецкого блогера Филиппа, ведущего канал "Из Германии да в Россию", прилетел к нему с чемоданом ожиданий. Инженер из Баварии по имени Мартин был...
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Люди на Красной площади в Москве
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Знакомый немецкого блогера Филиппа, ведущего канал "Из Германии да в Россию", прилетел к нему с чемоданом ожиданий. Инженер из Баварии по имени Мартин был уверен: достаточно отойти от московского аэропорта — и появится пейзаж, который десятилетиями рисуют западные СМИ.
Филипп захотел показать другу все своими глазами: города, людей, быт, дороги. И, судя по реакции гостя, задумка удалась.

“Ждал, что начнется мрак”

"Я все ждал, когда начнется тот мрак, о котором у нас пишут. Но увидел лишь ухоженные города, доброжелательных людей и множество храмов", — признался Мартин уже в первый день, его цитирует Лайф.ру.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКупола Воскресенской церкви в Суздале
Купола Воскресенской церкви в Суздале - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Купола Воскресенской церкви в Суздале
Маршрут они выбрали классический: Владимир, Суздаль, Боголюбово, Юрьев-Польский. Казалось бы, старые русские города, что здесь может удивить европейца, который объездил полконтинента? Но к концу второго дня гость из Германии все чаще молчал и смотрел в окно, будто проверяя, реально ли то, что он видит.
Филипп подытожил просто: "У друга будто рухнула прежняя картинка мира. Он не спорил, смотрел и молчал".

Из Германии в Россию

Если для Мартина поездка стала шоком, то для другого немца — Дмитрия Берга, переезд в Россию был вопросом принципа.
© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры бундесвера
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры бундесвера
Берг прожил в Германии 31 год. У него была хорошая должность в системе бундесвера, стабильная зарплата и вполне удобная жизнь. Но, по его словам, все чаще он ловил себя на мысли: "Какой пример я подам своим детям, если нормой станет открытая неприязнь к русским?"
"В высоких кругах Россию считают врагом. И это не обсуждается", — говорит он в беседе с Газетой.ру. В итоге Дмитрий забрал семью и переехал в Приморье. Жена — уроженка Калининграда, быстро освоилась дома.
Об образовании в Германии Берг отзывается с грустью: "Оно сильно ухудшилось. Появились предметы, которые детьми воспринимаются странно". В пример он привел курс сексуального просвещения для малышей.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Ученики в школе
"В России образование стало напоминать то, что было у нас, когда я сам ходил в школу", — объясняет он.

"Заброшенность" в Петербурге

Одному американскому блогеру хватило всего ночи в Петербурге, чтобы пересмотреть собственные стереотипы. Он выложил видео, где с явным удивлением рассказал:
"Ни бездомных, ни грабителей, ни мусора. Час ночи, а я чувствую себя совершенно спокойно. В США такое невозможно", — цитирует его РуНьюс.ру.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрохожие на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Прохожие на территории Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Прохожие на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Подписчики не поверили и начали спрашивать, не снято ли это все в другой стране. "Я ожидал хаоса, грязи и заброшенности. А вижу аккуратность и порядок. Как в Европе десять лет назад", — добавил он.

То, чего на Западе уже нет

Многие иностранцы, приезжая в Россию, удивляются не только архитектуре и безопасным ночным улицам, но и уровню бытовых сервисов. Для них настоящим откровением становится скорость работы приложений, доставка, записи к врачу, "Госуслуги".
Жительница Германии написала:
"У вас есть все, что нужно, и даже больше. Ночью могут приехать поставить капельницу. В Германии без рецепта не купить даже анальгетик".
Она признается, что регулярно просит друзей отправлять ей медикаменты из России, хотя из-за санкций посылки идут дольше: "Но я готова ждать, потому что оно того стоит".
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФармацевты возле полок с лекарствами в аптеке
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке
На фоне привычных жалоб россиян о длинных очередях к терапевту рассказ нашей соотечественницы из Великобритании звучит как сюжет из триллера:
"В декабре зарегистрировали 50 случаев избыточной смертности из-за перегруженности больниц. Люди ждали неотложную помощь до 50 часов".

"Уровень сервиса совсем другой"

Преподаватель Высшей британской школы дизайна Оливер Кемпкинс однажды высказался о России прямо в эфире немецкого ТВ:
"Это совершенно иной уровень сервиса, чем в США. Можно в любое время заказать суши или сходить в спа. Несколько классов такси — все через приложение. У нас такого нет".
© iStock.com / DimensionsУпаковка еды из ресторана
Упаковка еды из ресторана - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© iStock.com / Dimensions
Упаковка еды из ресторана
Когда ведущий попытался возразить, сравнив ситуацию с Парижем и Лондоном, Кемпкинс ответил спокойно: "Я жил там и могу судить об этом".
Японский профессор Хироси Араи из научно-исследовательского института Северо-Восточной Азии приехал во Владивосток и был настолько удивлен, что решил поделиться впечатлениями.
"На улицах — мир, достаток, витрины магазинов полны товаров. Кафе и рестораны — признак того, что люди могут позволить себе отдых", — отзывается он.
© РИА Новости / Максим БогодвидМолодые люди в уличном кафе
Молодые люди в уличном кафе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Молодые люди в уличном кафе
Профессор вспомнил и апрельский визит в аэропорт Владивостока: число магазинов и кафе выросло по сравнению с прошлым приездом. "Реальность в России выглядит совсем по-другому", — заключил он.
 
 
 
