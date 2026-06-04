Россия и Индия обсуждают соглашение о безвизовом режиме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Индия и Россия продолжают обсуждение соглашения о безвизовом режиме для туристических групп.
- На данный момент между Индией и Россией действует электронная виза как для туристических групп, так и для индивидуальных путешественников.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Индия и Россия продолжают обсуждение соглашения о безвизовом режиме для туристических групп, сообщил РИА Новости посол республики в РФ Винай Кумар на полях ПМЭФ.
"Переговоры по этому соглашению (о безвизовом режиме для туристических групп - ред.) все еще продолжаются", - сказал он.
Как напомнил дипломат, на данный момент между странами действует электронная виза как для туристических групп, так и для индивидуальных путешественников.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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