Россия и Индия обсуждают соглашение о безвизовом режиме

Краткий пересказ от РИА ИИ Индия и Россия продолжают обсуждение соглашения о безвизовом режиме для туристических групп.

На данный момент между Индией и Россией действует электронная виза как для туристических групп, так и для индивидуальных путешественников.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Индия и Россия продолжают обсуждение соглашения о безвизовом режиме для туристических групп, сообщил РИА Новости посол республики в РФ Винай Кумар на полях ПМЭФ.

"Переговоры по этому соглашению (о безвизовом режиме для туристических групп - ред.) все еще продолжаются", - сказал он.

Как напомнил дипломат, на данный момент между странами действует электронная виза как для туристических групп, так и для индивидуальных путешественников.