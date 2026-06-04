Российские видеоигры надо поддерживать, заявил Шадаев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. В России необходимо найти возможности для поддержки отечественных видеоигр, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на ПМЭФ-2026.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.