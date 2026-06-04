Рейтинг@Mail.ru
Российские видеоигры надо поддерживать, заявил Шадаев - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
15:42 04.06.2026
Российские видеоигры надо поддерживать, заявил Шадаев

Шадаев: российские видеоигры надо поддерживать

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев на ПМЭФ-2026
Максут Шадаев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Максут Шадаев на ПМЭФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о необходимости поддержки отечественных видеоигр и формирования этой индустрии в России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. В России необходимо найти возможности для поддержки отечественных видеоигр, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на ПМЭФ-2026.
"Мы должны найти возможность поддерживать собственные, российские проекты, фактически, заново, с нуля формировать эту индустрию", - прокомментировал он вопрос о развитии индустрии видеоигр в России.
Заместитель генерального директора Института развития интернета Андрей Воронков в марте говорил, что более 110 миллионов россиян играют в видеоигры, что составляет 81% населения. По его словам, по времени, которое пользователи проводят в интернете, доля видеоигр выросла: если в 2024 году они занимали четвертое место, то в текущем году вышли на второе, уступая только социальным сетям.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Игровая приставка - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Минцифры подготовило меры по развитию компьютерных игр в России
27 марта, 13:06
 
ПМЭФ-2026ТехнологииРоссияМаксут Шадаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала