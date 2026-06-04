Российские видеоигры надо поддерживать, заявил Шадаев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о необходимости поддержки отечественных видеоигр и формирования этой индустрии в России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. В России необходимо найти возможности для поддержки отечественных видеоигр, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на ПМЭФ-2026.
"Мы должны найти возможность поддерживать собственные, российские проекты, фактически, заново, с нуля формировать эту индустрию", - прокомментировал он вопрос о развитии индустрии видеоигр в России.
Заместитель генерального директора Института развития интернета Андрей Воронков в марте говорил, что более 110 миллионов россиян играют в видеоигры, что составляет 81% населения. По его словам, по времени, которое пользователи проводят в интернете, доля видеоигр выросла: если в 2024 году они занимали четвертое место, то в текущем году вышли на второе, уступая только социальным сетям.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.