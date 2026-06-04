В Госдуму внесли проект о стажировках студентов и выпускников

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты "Единой России" совместно с Минтруда и социальными партнерами внесли в Госдуму законопроект о специальном статусе стажера и порядке прохождения стажировок.

Ее смогут проходить студенты, а также выпускники профильных вузов и ссузов в течение первого года после окончания обучения.

Со стажерами будет заключаться временный трудовой договор.

По словам замруководителя фракции ЕР Андрея Исаева, это позволит обеспечить им социальные гарантии, включая зарплату не ниже МРОТ, формирование стажа и пенсионных накоплений, а также право на оплату больничного листа.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Депутаты "Единой России" в Госдуме совместно с Минтруда и социальными партнерами внесли законопроект о специальном статусе стажера, а также порядке прохождения стажировок, сообщил замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев.

Он отметил, что среди тем, которые поступают в народную программу партии, одной из самых актуальных остается проблема трудоустройства молодых специалистов, которых не берут на работу из-за отсутствия опыта.

"Подготовленные нами поправки в Трудовой кодекс вводят специальный статус стажера, который может быть обозначен в штатном расписании предприятия или организации. Стажировку могут проходить студенты, а также выпускники соответствующих профильных вузов и ссузов в течение первого года после окончания обучения", - цитируют Исаева на сайте партии.

Он подчеркнул, что со стажерами будет заключаться временный трудовой договор. Это позволит обеспечить им все предусмотренные трудовым законодательством социальные гарантии, включая зарплату не ниже МРОТ, формирование трудового стажа и пенсионных накоплений, а также право на оплату больничного листа. При этом продолжительность стажировки не должна превышать шести месяцев, отметил парламентарий.

Первый замруководителя фракции " Единой России Дмитрий Вяткин добавил, что действие законопроекта не распространяется на государственную и муниципальную службу, включая военную службу, службу в силовых и правоохранительных структурах.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сказал РИА Новости, что проектом предлагается впервые закрепить в Трудовом кодексе понятия "стажер" и "стажировка в сфере труда".

"Чтобы устроиться на работу, нужен опыт. А чтобы получить опыт, нужна работа. С этой ситуацией сталкиваются миллионы студентов и выпускников. Поэтому вместе с коллегами из "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о стажировках", - сказал Метелев.

По его словам, появятся понятные правила и гарантии: срочный трудовой договор, обязательный наставник на рабочем месте, срок стажировки до 6 месяцев, а если человек остается работать у того же работодателя по той же профессии, испытательный срок ему уже не назначается.

Парламентарий отметил, что это прямое исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по подготовке кадров для экономики страны.