Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили о давлении на Киргизию со стороны ЕС и Великобритании - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
07:09 04.06.2026
В Госдуме заявили о давлении на Киргизию со стороны ЕС и Великобритании

Депутат Аршинова заявила о давлении на Киргизию со стороны ЕС и Британии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума России
Госдума России - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киргизия подвергается давлению со стороны стран Евросоюза и Великобритании, заявила депутат Госдумы Алена Аршинова.
  • На Киргизию были наложены санкции, инициированные Великобританией и странами Европейского союза.
  • У Киргизии есть неразрывные связи с Россией, основанные на соседстве и общей исторической памяти.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Киргизия, выступающая драйвером экономического роста в Евразийском экономическом союзе, подвергается давлению со стороны стран Евросоюза и Великобритании, заявила РИА Новости на полях ПМЭФ депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
"Мы видим, что сейчас идет давление на Кыргызскую Республику, которая является одной из самых дружественных стран Российской Федерации и которая является драйвером экономического роста Евразийского экономического союза", - сказала Аршинова.
На центральной площади Бишкека Ала-Тоо - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Киргизия всегда предпочтет Россию США, заявил посол Байсалов
27 мая, 21:40
Парламентарий отметила, что на Киргизию были наложены санкции, инициированные Великобританией и странами Европейского союза. По ее словам, президент Киргизии Садыр Жапаров очень мудро подходит к работе с Россией, к выбору, который сделал народ республики.
"У Киргизии есть неразрывные связи с Россией, их невозможно отрицать. Мы являемся соседями, у нас общая историческая память, традиционные ценности", - заключила она.
Ранее западные страны ввели санкции против четырех банков Киргизии и ряда криптовалютных компаний. По версии западных чиновников, эти организации якобы помогали России обходить санкции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Киргизия намерена предложить в СБ ООН новые решения по конфликтам в мире
3 июня, 22:59
 
ПМЭФ-2026РоссияКиргизияВеликобританияСадыр ЖапаровВладимир ПутинГосдума РФЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала