В Госдуме заявили о давлении на Киргизию со стороны ЕС и Великобритании

Краткий пересказ от РИА ИИ Киргизия подвергается давлению со стороны стран Евросоюза и Великобритании, заявила депутат Госдумы Алена Аршинова.

На Киргизию были наложены санкции, инициированные Великобританией и странами Европейского союза.

У Киргизии есть неразрывные связи с Россией, основанные на соседстве и общей исторической памяти.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Киргизия, выступающая драйвером экономического роста в Евразийском экономическом союзе, подвергается давлению со стороны стран Евросоюза и Великобритании, заявила РИА Новости на полях ПМЭФ депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.

"Мы видим, что сейчас идет давление на Кыргызскую Республику, которая является одной из самых дружественных стран Российской Федерации и которая является драйвером экономического роста Евразийского экономического союза ", - сказала Аршинова.

Парламентарий отметила, что на Киргизию были наложены санкции, инициированные Великобританией и странами Европейского союза. По ее словам, президент Киргизии Садыр Жапаров очень мудро подходит к работе с Россией , к выбору, который сделал народ республики.

"У Киргизии есть неразрывные связи с Россией, их невозможно отрицать. Мы являемся соседями, у нас общая историческая память, традиционные ценности", - заключила она.

Ранее западные страны ввели санкции против четырех банков Киргизии и ряда криптовалютных компаний. По версии западных чиновников, эти организации якобы помогали России обходить санкции.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.