Глава МИД Азербайджана посетит Москву в июле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Москву в июле по приглашению российской стороны.
- Визит главы МИД Азербайджана в Москву считается важным событием для развития российско-азербайджанских отношений.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Москву в июле, сообщил азербайджанский посол в России Рахман Мустафаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
"В плане политического диалога наряду с диалогом на уровне глав государств достигнута договоренность о визите в ближайшее время, в июле, главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву по приглашению российской стороны", - сказал Мустафаев на "Россия - Азербайджан" в рамках форума.
По словам посла, это будет важное событие для развития российско-азербайджанских отношений.