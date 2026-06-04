Глава МИД Азербайджана посетит Москву в июле

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Москву в июле по приглашению российской стороны.

Визит главы МИД Азербайджана в Москву считается важным событием для развития российско-азербайджанских отношений.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Москву в июле, сообщил азербайджанский посол в России Рахман Мустафаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.

Джейхуна Байрамова в "В плане политического диалога наряду с диалогом на уровне глав государств достигнута договоренность о визите в ближайшее время, в июле, главы МИД Азербайджана Москву по приглашению российской стороны", - сказал Мустафаев на "Россия - Азербайджан" в рамках форума.