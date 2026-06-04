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Глава МИД Азербайджана посетит Москву в июле - РИА Новости, 04.06.2026
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15:25 04.06.2026 (обновлено: 16:18 04.06.2026)
Глава МИД Азербайджана посетит Москву в июле

Глава МИД Азербайджана Байрамов посетит Москву в июле

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Москву в июле по приглашению российской стороны.
  • Визит главы МИД Азербайджана в Москву считается важным событием для развития российско-азербайджанских отношений.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Москву в июле, сообщил азербайджанский посол в России Рахман Мустафаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
"В плане политического диалога наряду с диалогом на уровне глав государств достигнута договоренность о визите в ближайшее время, в июле, главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву по приглашению российской стороны", - сказал Мустафаев на "Россия - Азербайджан" в рамках форума.
По словам посла, это будет важное событие для развития российско-азербайджанских отношений.
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ПМЭФ-2026АзербайджанМоскваРоссияДжейхун Байрамов
 
 
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