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Запрещать чью-либо культуру бесполезно и даже губительно, считает Гергиев - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:52 04.06.2026
Запрещать чью-либо культуру бесполезно и даже губительно, считает Гергиев

Гергиев: попытки запретить культуру какой-либо страны бесполезны и губительны

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГенеральный директор Большого театра России Валерий Гергиев на ПМЭФ-2026
Генеральный директор Большого театра России Валерий Гергиев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Генеральный директор Большого театра России Валерий Гергиев на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев заявил, что попытки запретить или отменить культуру какой-либо страны бесполезны и окажут губительный эффект на мировую культуру.
  • Гергиев принял участие в сессии «Россия — США: диалог культур» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
  • ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Попытки запретить или отменить культуру какой-либо страны бесполезны, это окажет лишь губительный эффект на мировую культуру, заявил глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Гергиев принял участие в сессии "Россия-США: диалог культур".
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"Запрещать какую-либо культуру бесполезно. Мы постоянно исполняем произведения французов, итальянцев, австрийцев и немцев - все они присутствуют в репертуаре Мариинского театра - сотни крупнейших произведений. И как вы это себе представляете? Теперь мы их исполнять не будем? Это еще почему? Я этим заниматься не стану точно", - сказал он журналистам.
Он добавил, что подобные запреты не увенчаются успехом, а напротив, будут иметь губительный эффект.
"Это будет плохо влиять на всю мировую культуру, мы культурно обогащаемся, взаимодействуя друг с другом, этому нельзя мешать", - заключил Гергиев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026Валерий ГергиевМариинский театрРоссияНовости культуры
 
 
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