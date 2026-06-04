Запрещать чью-либо культуру бесполезно и даже губительно, считает Гергиев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев заявил, что попытки запретить или отменить культуру какой-либо страны бесполезны и окажут губительный эффект на мировую культуру.
- Гергиев принял участие в сессии «Россия — США: диалог культур» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
- ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Попытки запретить или отменить культуру какой-либо страны бесполезны, это окажет лишь губительный эффект на мировую культуру, заявил глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Гергиев принял участие в сессии "Россия-США: диалог культур".
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"Запрещать какую-либо культуру бесполезно. Мы постоянно исполняем произведения французов, итальянцев, австрийцев и немцев - все они присутствуют в репертуаре Мариинского театра - сотни крупнейших произведений. И как вы это себе представляете? Теперь мы их исполнять не будем? Это еще почему? Я этим заниматься не стану точно", - сказал он журналистам.
Он добавил, что подобные запреты не увенчаются успехом, а напротив, будут иметь губительный эффект.
"Это будет плохо влиять на всю мировую культуру, мы культурно обогащаемся, взаимодействуя друг с другом, этому нельзя мешать", - заключил Гергиев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.