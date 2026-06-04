Запрещать чью-либо культуру бесполезно и даже губительно, считает Гергиев

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"Запрещать какую-либо культуру бесполезно. Мы постоянно исполняем произведения французов, итальянцев, австрийцев и немцев - все они присутствуют в репертуаре Мариинского театра - сотни крупнейших произведений. И как вы это себе представляете? Теперь мы их исполнять не будем? Это еще почему? Я этим заниматься не стану точно", - сказал он журналистам.